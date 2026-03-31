BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Túl különleges voltál a Földre" – tóba fulladt a hétfő reggel eltűnt hétéves kislány

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 20:35
Hatalmas erőkkel keresték, de végül holtan találták meg hétfőn reggel eltűnt gyermeket.
Bors
A szerző cikkei

A hétfő reggel rémálommá vált egy angliai család számára, miután a hétéves Nyla May Bradshaw-nak nyoma veszett. A dél-yorkshire-i rendőrségre 9:50-kor futott be a segélyhívás, a hatóságok pedig azonnal hatalmas erőkkel vonultak ki: drónokkal és rendőrségi helikopterrel fésülték át a környéket. A remény azonban hamar szertefoszlott: a tóba fulladt kislány élettelen testét az Owston Hall golfpálya egyik vízgyűjtőjében találták meg. Az életmentők hiába küzdöttek a kis Nyla életéért, már nem tudtak segíteni rajta.

A tóba fulladt kislány, Nyla May Bradshaw mindössze hét évet élhetett
Fotó: GoFundMe

„Te voltál az egész világunk”

A gyászoló édesanya, Hayley Beardsley az interneten osztotta meg fájdalmát. Sorai mögött egy összetört család tragédiája rajzolódik ki:

Megszakad a szívem, hogy ezt kell írnom, de a mai napon elveszítettük gyönyörű lányunkat, Nyla May Bradshaw-t. Ő volt az egész világunk, tele szeretettel, nevetéssel és a legragyogóbb mosollyal, ami bármilyen szobát bevilágított.

Az anya szerint kislánya egyszerűen nem ide, a földi sárba való volt:

Örökké hétéves maradsz, kicsi lányom. Ez nem a búcsú, hanem csak annyi: addig is, amíg újra találkozunk. Túl különleges voltál a Földre. Fuss most már szabadon, gyönyörű kislányom!

Megválaszolatlan kérdések a tóba fulladt kislány ügyében

Nyla autista volt és nem beszélt, a hírek szerint pedig a tragédia idején nem a szülei felügyelete alatt állt. Egy közeli barát, Charlotte is megszólalt a tragédia után: „A legjobb barátnőm lánya volt, a mi imádott kislányunk. Gyönyörű volt.” A család most válaszokat vár és a temetésre próbál pénzt gyűjteni, miközben a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja, hogyan történhetett meg a felfoghatatlan szörnyűség – írja a brit Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
