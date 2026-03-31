"Túl különleges voltál a Földre" – tóba fulladt a hétfő reggel eltűnt hétéves kislány

A hétfő reggel rémálommá vált egy angliai család számára, miután a hétéves Nyla May Bradshaw-nak nyoma veszett. A dél-yorkshire-i rendőrségre 9:50-kor futott be a segélyhívás, a hatóságok pedig azonnal hatalmas erőkkel vonultak ki: drónokkal és rendőrségi helikopterrel fésülték át a környéket. A remény azonban hamar szertefoszlott: a tóba fulladt kislány élettelen testét az Owston Hall golfpálya egyik vízgyűjtőjében találták meg. Az életmentők hiába küzdöttek a kis Nyla életéért, már nem tudtak segíteni rajta.

Fotó: GoFundMe

„Te voltál az egész világunk”

A gyászoló édesanya, Hayley Beardsley az interneten osztotta meg fájdalmát. Sorai mögött egy összetört család tragédiája rajzolódik ki:

Megszakad a szívem, hogy ezt kell írnom, de a mai napon elveszítettük gyönyörű lányunkat, Nyla May Bradshaw-t. Ő volt az egész világunk, tele szeretettel, nevetéssel és a legragyogóbb mosollyal, ami bármilyen szobát bevilágított.

Az anya szerint kislánya egyszerűen nem ide, a földi sárba való volt:

Örökké hétéves maradsz, kicsi lányom. Ez nem a búcsú, hanem csak annyi: addig is, amíg újra találkozunk. Túl különleges voltál a Földre. Fuss most már szabadon, gyönyörű kislányom!

Megválaszolatlan kérdések a tóba fulladt kislány ügyében

Nyla autista volt és nem beszélt, a hírek szerint pedig a tragédia idején nem a szülei felügyelete alatt állt. Egy közeli barát, Charlotte is megszólalt a tragédia után: „A legjobb barátnőm lánya volt, a mi imádott kislányunk. Gyönyörű volt.” A család most válaszokat vár és a temetésre próbál pénzt gyűjteni, miközben a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja, hogyan történhetett meg a felfoghatatlan szörnyűség – írja a brit Mirror.