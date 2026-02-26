Azonnal lezárták az M4-est: iszonyatos, ami történt

Összeütközött két személygépkocsi az M4-es autóúton, Szolnok felé, Üllő térségében.

A Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, a monori hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - számolt be róla a katasztrófavédelem.