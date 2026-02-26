Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Azonnal lezárták az M4-est: iszonyatos, ami történt

m4-es
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 17:09
M4-es autóútteljes útzártűzoltókmentő
A Szolnok felé vezető útszakaszt teljes szélességében lezárták. Borzalmas, ami az M4-esen történt.
N.T.
Összeütközött két személygépkocsi az M4-es autóúton, Szolnok felé, Üllő térségében

Lezárták az M4-est, borzalmas baleset történt
Lezárták az M4-est, borzalmas baleset történt  Fotó: Illusztráció - Észak-Magyarország

Azonnal lezárták az M4-est: iszonyatos, ami történt

A Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, a monori hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - számolt be róla a katasztrófavédelem

