Azonnal lezárták az M4-est: iszonyatos, ami történt

Összeütközött két személygépkocsi az M4-es autóúton, Szolnok felé, Üllő térségében.
A Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, a monori hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - számolt be róla a katasztrófavédelem.
