Halálos siklóernyőbaleset Érolasziban: egy egész település gyászolja Brigit és Alexet

Felfoghatatlan tragédiába torkollott egy vidám hétvégi programnak induló siklóernyőzés vasárnap (március 15.) az erdélyi Érolasziban: az 53 éves pilóta, Alex és 20 éves utasa, Brigi ugyan gond nélkül emelkedtek a magasba egy focipályáról a napsütötte hétvégén, azonban alig pár perc múlva, közel 100 méteres magasságból lezuhantak és a mezőbe csapódtak. Esélyük sem volt, mindketten azonnal meghaltak. A siklóernyő baleset két áldozatát ugyan azon a napon temették el.
Úgy tudjuk, hogy Brigi rajongott a siklóernyőzésért, a fiatal nőnek régi vágya volt, hogy repülhessen. Információink szerint a fiatal magyar nő már közel két tucat alkalommal repült Alexszel, eddig semmi gond nem volt, a pilóta és tanítványa remekül kijöttek egymással, Brigi pedig teljesen megbízott a az évtizedes tapasztalattal rendelkező férfiben, aki ezelőtt soha nem szenvedett balesetet.
Annyira élvezte az órákat, hogy a végzetes repülésre egy barátját is elhívta, aki elborzadva nézte végig a mezőről a nő haláltusáját. Lapunk úgy tudja, hogy a fiatal a becsapódás után sokkot kapott, és azóta is a tragédia hatása alatt áll.
Úgy tudni, hogy az esetnek nemcsak ő, de több helybeli is szemtanúja volt, akik azonnal a balesethez siettek, egyikük egy késsel igyekezett kivágni a két áldozatot a gépből. Hiába, már nem tehettek értük semmit:
Mire a mentőszolgálat a helyszínre érkezett, a két ember a siklóernyőn kívül feküdt, életjeleket nem mutattak, így az orvosi személyzet azonnal megkezdte az 53 éves pilóta és 20 éves utasa újraélesztését. Sajnos a mentőalakulatok erőfeszítései ellenére nem lehetett rajtuk segíteni
– közölte a helyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az ISU Bihor. Brigi és Alex szerettei a történtek óta romokban hevernek. Az életvidám, fiatal nő ugyanis nemrégiben fejezte be a középiskolát, boldogan tervezte jövőjét, míg Alex pár héttel a baleset előtt ünnepelte szeretteivel 53. születésnapját. Úgy tudjuk, hogy a két áldozatot most egy időben, de külön temetőben kísérték utolsó útjára.
Egyelőre nem tudni, hogyan történt a baleset, hiszen semmi sem utalt a közelgő tragédiára: a 60 kilométeres sebességgel haladó motoros siklóernyő akadály nélkül szállt fel, az idő és a szél is pont megfelelő volt a repülés idején. Az Observatornak egy szemtanú elmondta, hogy a siklóernyő szárnyai egyik pillanatban becsukódtak, amikor pedig újra kinyíltak, a felfüggesztés eltörhetett. A körülményeket a helyi ügyészség vizsgálja, az eset miatt büntetőeljárás indult.
