Horrorbaleset leszállás közben: fák közé csapódott egymás után két siklóernyős is Nógrádban – videó

Súlyos balesethez riasztották szerda délután a hatóságokat a Nógrád vármegyei Pásztó-Hasznosra, egész konkrétan a Nyikom-hegyhez, ahol egy siklóernyős leszállás közben került bajba. A fák közé zuhant, az egyik társa hívott hozzá segítséget. Sajnos nem volt egyszerű a mentés, ugyanis a férfi a fák közé esett és csak gyalog lehetett megközelíteni. Végül az Ipoly-völgy speciális egységek a rendőrökkel közösen hordágyon vitték a mentőautóhoz a férfit. A siklóernyőt csak ott, a mentősök vágták le róla, méghozzá óvatosan: tartani kellett ugyanis attól, hogy gerincsérülést is szenvedhetett. Ráadásul ezt követően egy másik siklóernyős is fennakadt a fán, ő is mentésre szorult, ugyanakkor szerencsére kórházi ellátásra nála már nem volt szükség – számolt be az esetről a Tények. A hírműsornak egy tapasztalt siklóernyős kiemelte: az ilyen baleseteket jellemzően az erős szélmozgás okozza.