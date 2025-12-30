Súlyos felvonóbalesetről jött hír, mentőhelikoptereket is bevetettek

Komoly baleset történt egy alpesi hegyi felvonón Észak-Olaszországban, miután egy műszaki meghibásodás következtében a szerelvény a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel érkezett meg az állomásra, és nekiütközött a védőszerkezetnek. Az incidensben több ember megsérült, számos utas pedig hosszú időre a hegyen rekedt.
A baleset a piemonti régióban, a Verbano–Cusio–Ossola tartományhoz tartozó Macugnaga településen üzemelő felvonón történt. A hatóságok tájékoztatása szerint a kabin nem lassított megfelelően a végállomásra való beérkezéskor, emiatt következett be az ütközés.
Az eset során hat ember megsérült, köztük egy gyermek is. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok és a tűzoltók, miközben több mint száz utas rekedt a felvonón és a környező területeken. A mentési munkálatok azonnal megkezdődtek.
A sérülteket a helyszínen elsősegélyben részesítették, majd mentőhelikopterekkel egy közeli kórházba szállították őket. A közlések szerint egyikük sincs életveszélyben, állapotuk stabil. A balesetet követően a környező sípályákat lezárták, a felvonó üzemeltetését pedig azonnali hatállyal felfüggesztették. A hatóságok vizsgálatot indítottak az eset pontos körülményeinek feltárására.
Filippo Besozzi, a Macugnaga Trasporti e Servizi igazgatója az ANSA hírügynökségnek elmondta: az első információk szerint műszaki meghibásodás állhat a háttérben. A vizsgálatok jelenleg is zajlanak, a szakemberek azt elemzik, miért nem lassított megfelelően a felvonó az állomás megközelítésekor. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a baleset ellenére nem érkezett jelentés súlyos vagy életveszélyes sérültről, írja az Origo.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.