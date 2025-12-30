Súlyos felvonóbalesetről jött hír, mentőhelikoptereket is bevetettek

Komoly baleset történt egy alpesi hegyi felvonón Észak-Olaszországban, miután egy műszaki meghibásodás következtében a szerelvény a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel érkezett meg az állomásra, és nekiütközött a védőszerkezetnek. Az incidensben több ember megsérült, számos utas pedig hosszú időre a hegyen rekedt.

Pánik tört ki a felvonón.

Illusztráció: Hamedgha / Shutterstock

Senki sem sérült meg a felvonón

A baleset a piemonti régióban, a Verbano–Cusio–Ossola tartományhoz tartozó Macugnaga településen üzemelő felvonón történt. A hatóságok tájékoztatása szerint a kabin nem lassított megfelelően a végállomásra való beérkezéskor, emiatt következett be az ütközés.

Az eset során hat ember megsérült, köztük egy gyermek is. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok és a tűzoltók, miközben több mint száz utas rekedt a felvonón és a környező területeken. A mentési munkálatok azonnal megkezdődtek.

A sérülteket a helyszínen elsősegélyben részesítették, majd mentőhelikopterekkel egy közeli kórházba szállították őket. A közlések szerint egyikük sincs életveszélyben, állapotuk stabil. A balesetet követően a környező sípályákat lezárták, a felvonó üzemeltetését pedig azonnali hatállyal felfüggesztették. A hatóságok vizsgálatot indítottak az eset pontos körülményeinek feltárására.