Brutális: bárddal támadt rendőrökre egy férfi Ajkán

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 10:33
Az elkövető gyógyszert vett be, majd alkoholt ivott rá, ez okozta a dühkitörést.
Egy bárddal sújtott le egy rendőrre egy dühöngő férfi Ajkán. A járőrök azok után jelentek meg a lakásban, hogy a férfi agresszív volt az élettársával. Gyógyszereket vett be és alkoholt ivott rá, ami után bódult állapotában szétverte és dobálta a berendezést. Majd egy 20 centis kést vett magához, amivel egy pénzkazettát feszegetett.

Rendőrökre támadt egy férfi Ajkán.
Rendőrökre támadt egy férfi Ajkán / Fotó: Police.hu (Illusztráció)

A járőrök hiába szólították fel a részeg férfit, hogy tegye le a kést, inkább még egy konyhai bárdot is kivett a fiókból és azzal fenyegette meg az egyik rendőrt, aki kihátrált a lakásból. De az ajtót résnyire nyitva hagyta, hogy könnygázt használjon a támadó ellen. A férfi viszont a bárdot kidobta az ajtón és eltalálta vele a járőr sípcsontját. 

Őrizetbe vették a rendőrre támadó férfit

 

A büntetett előéletű férfi a kihallgatásán mindent beismert. Letartóztatták akár 11 évre is rácsok mögé kerülhet

- írja a Tények.hu.

 

