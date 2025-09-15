Brutális: bárddal támadt rendőrökre egy férfi Ajkán

Egy bárddal sújtott le egy rendőrre egy dühöngő férfi Ajkán. A járőrök azok után jelentek meg a lakásban, hogy a férfi agresszív volt az élettársával. Gyógyszereket vett be és alkoholt ivott rá, ami után bódult állapotában szétverte és dobálta a berendezést. Majd egy 20 centis kést vett magához, amivel egy pénzkazettát feszegetett.
A járőrök hiába szólították fel a részeg férfit, hogy tegye le a kést, inkább még egy konyhai bárdot is kivett a fiókból és azzal fenyegette meg az egyik rendőrt, aki kihátrált a lakásból. De az ajtót résnyire nyitva hagyta, hogy könnygázt használjon a támadó ellen. A férfi viszont a bárdot kidobta az ajtón és eltalálta vele a járőr sípcsontját.
A büntetett előéletű férfi a kihallgatásán mindent beismert. Letartóztatták akár 11 évre is rácsok mögé kerülhet
- írja a Tények.hu.
