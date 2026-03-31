Ráday utcai tűz: megszólalt a Katasztrófavédelem

Mint arról a Bors már beszámolt, tűz ütött ki ma (március 31-én) a IX. kerületi Ráday utcában. Tűzoltó- és mentőautók érkeztek a helyszínre, a környék füstbe borult.
Egy olvasónk bejelentése alapján értesültünk, hogy rendkivüli esemény történt a Ráday utcában. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőhelyettese, dr. Kiss Ádám István a Borsnak elmondta:
Néhány perccel fél öt előtt érkezett a jelzés a fővárosi katasztrófavédelemhez, miszerint tűz keletkezett egy háromemeletes társasház pincéjében a IX. kerületi Ráday utcában.
A szóvivőhelyettes tájékoztatása szerint több helyiség is égett. A fővárosi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal fékezték meg a lángokat. Az oltási munkálatokkal párhuzamosan három embert mentettek ki az épületből, hét lakó pedig önerőből hagyta el a társasházat.
A katasztrófavédelem munkatársai a helyszínen melegedőbuszt biztosítottak az érintettek számára. Az oltási munkálatok még jelenleg is tartanak. A tűz keletkezésének okát tűzvizsgálat fogja megállapítani.
