Teherautóba csapódott egy autós Pécsnél, mentők is érkeztek a helyszínre

Péntek délután, fél négy környékén következett be a súlyos közlekedési baleset a 6-os főút Pécs és Pécsvárad közötti szakaszán. A 182-es kilométerszelvénynél egy tehergépkocsi és egy személyautó eddig tisztázatlan körülmények között egymásnak csapódott.

Fotó: Katasztróvédelem

Zajlik a mentés Pécsváradnál

A helyszínre a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést és áramtalanították a roncsokat. A balesethez a mentők is kiérkeztek, az esetleges sérültek állapotáról egyelőre nincs pontos információ.

Az érintett útszakaszon a helyszínelés és a mentési munkálatok idején korlátozásra kell számítani: a forgalom jelenleg félpályán, váltakozó irányban halad, így jelentős torlódás alakult ki az érintett szakaszon – írja a katasztrófavédelem.