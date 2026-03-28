Pánik: pokolgépes merényletet hiúsítottak meg Párizsban

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 18:48
Robbanószerkezet volt Párizsban.

Pokolgépes merényletet hiúsítottak meg a hatóságok szombatra virradóra Párizsban. A rendőrök hajnalban vettek őrizetbe egy férfit, aki a francia főváros északnyugati részén, a Bank of America egyik fiókja előtt helyezett el házi készítésű gyújtóbombát, amelyet éppen működésbe akart hozni, írja az MTI. 

Párizsi merénylet: sikerült megakadályozni a tragédiát
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Robbantani akartak Párizsban

A robbanószerkezet egy öt literes, feltételezhetően gyúlékony folyadékot tartalmazó tartályból és gyújtószerkezetből állt. A nyomozást a Nemzeti Terrorellenes Ügyészség (PNAT) vezeti. Az ügyészség az elsődleges értesülésekből azt a következtetést vonta le, hogy a merényletkísérlet oka terrorizmus volt. A PNAT megerősítette, hogy tettenérés történt, és a vizsgálatot a  párizsi bűnügyi rendőrségre és a Belbiztonsági Főigazgatóságra (DGSI) bízták. 

A merényletkísérlet hajnali fél négy tájban történt  Párizs VIII. kerületében, a Boétie utcában, egy, a turisták által kedvelt városrészben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
