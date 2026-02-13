Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Linda, Ella névnapja

Tragédia a háborúban: egy pillanat alatt robbant szét a gyerek keze – ujjait vesztette a fiú

orosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 20:42
békenemzeti petícióRivneUkrajna
Szívszorító baleset rázta meg a nyugat-ukrajnai falut. Egy 13 éves fiú súlyosan megsérült, amikor egy addig fel nem robbant eszköz detonált a kezében. A „láthatatlan frontvonalon” is elviselhetetlen az élet a háborúban.

A helyi beszámolók szerint a gyerek egy gyanús tárgyat talált, amely feltehetően egy kézigránát gyújtószerkezete lehetett. A fiú megfogta az eszközt, ám az a kezében felrobbant. A detonáció következtében összes ujját traumás amputációval kellett eltávolítani. A tragédia a háború sújtotta Ukrajna Rivne megyéjének egyik településén, Kolodenka faluban történt. Távol a frontvonalaktól, de a háború árnyékában, a "láthatatlan frontvonalon".

háború
A háborús állapotok miatt megsérült fiút azonnal kórházba szállították / Fotó: MW / illusztráció

A háború nem ér véget a frontvonalon

Ukrajna ma a világ egyik legsúlyosabban aknásított országa. Az orosz-ukrán háború miatt szakértők szerint milliónyi fel nem robbant lőszer, gránát és rakétamaradvány hever szanaszét – mezőkön, udvarokon, erdőkben, sőt, lakott területek közelében is. Ezek az eszközök nem egy konkrét támadás részeként ölnek vagy sebesítenek, hanem alattomosan, váratlanul.

Egy séta a mezőn. Egy játék a kert végében. Egy tétova mozdulat. És egy élet örökre megváltozik.

Ez történt most a rivnei fiúval, akinek esete is ezt a „láthatatlan frontot” mutatja meg: 

A háború hatásai ott lapulnak a földben is, veszélyeztetve a legkiszolgáltatottabbakat: a gyerekeket.

Szeretnéd, hogy a te gyereked is gránáttal játsszon?

A tragédia újra figyelmeztet: a háború nem csak a fronton szedi áldozatait. A békésebb régiókban élő családok sem érezhetik magukat biztonságban, amíg a föld mélyén és a fűben megbúvó robbanótestek bármikor felrobbanhatnak. 

Az orvosok azonnal ellátták a fiút, de az ujjait már nem lehetett megmenteni. A traumás amputáció nemcsak fizikai, hanem lelki sebet is jelent. Egy kamasz fiú számára ez nem csupán fájdalom, hanem egy életre szóló bélyeg: megváltozott mindennapok, hosszú rehabilitáció, és a kérdés, ami örökké ott marad: mi lett volna ha akkor, ha aznap minden másképp alakul.

Vagy: mi történt volna akkor, ha már vége a háborúnak?

 

Szerencsére Magyarországon nem kell attól tartanunk, hogy a saját udvarunkon vagy egy közeli mezőn rejtett robbanótestek veszélyeztetik a gyerekeinket. Egyelőre! 

A közvetlen szomszédunkban zajló pokoli események világosan megmutatják, milyen törékeny a biztonságunk.

Töltsd ki a Nemzeti Petíciót!

Éppen ezért kiemelten fontos, hogy mindenki kifejezze a véleményét a békéről és a háború következményeiről. Ha nem szeretnéd, hogy a gyereked a mezőn gránátokkal játsszon, akkor a Nemzeti Petíció lehetőséget ad arra, hogy egyértelműen állást foglaljunk a béke mellett

Magyarország maradjon ki a háborús konfliktusból, és a béke pártján álljon.

A rivnei fiú tragédiája emlékeztet arra, milyen borzasztó és maradandó következményei vannak egy fegyveres konfliktusnak. Egy ország jövője, gyerekek sorsa, családok élete múlhat azon, hogy a háború meddig tart, és meddig gyűrűzik tovább.

Tekintsd meg Nemzeti Petícióról készített videónkat:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
