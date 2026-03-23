Tragédiával zárult a hétvége Nyíregyházán: halálra gázoltak egy gyalogost, már nem lehetett megmenteni az életét

Tragikus kimenetelű gyalogosgázolás történt vasárnap este Nyíregyházán: a Bokréta utcai hajléktalanszálló közelében, a Bottyán János utcánál ütött el egy kocsi valakit a zebrán. Hiába siettek a mentők a helyszínre, az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A hatóságok nyomoznak az ügyben - számolt be az esetről a SZON oldala.

Fotó: Bordás Béla baleseti tudósító / SZON.hu