Hátborzongató felfedezés: holttestet találtak Nyíregyházán

Holttestet találtak ma délelőtt Nyíregyháza Ilonatanyán. Úgy tudni, az elhunytat egy közeli kanálisból emelték ki.

Holttestet találtak Nyíregyházán

Nyomoz a rendőrség: rejtélyes holttestet találtak Nyíregyházán

Bővebb információ egyelőre nincs arról, hogyan találtak rá a testre, vagy hogy mi történhetett az áldozattal. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

Megkeresésünkre a rendőrség azt válaszolta, hogy vizsgálják a haláleset körülményeit

- írja a SZON.hu.

A helyszíni fotókat IDE kattintva lehet megtekinteni!





