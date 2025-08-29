Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Mentőhelikopter landolt Verőcén: Zoli hatalmasat bukott a motorjával, sokáig harcoltak az életéért

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 07:00
V. Zoltán Verőcén motorozott keresztül, amikor elcsúszott és hatalmasat bukott. Bár mentőhelikopter is leszállt a helyszínen, életét már nem lehetett megmenteni. A motorbaleset áldozatát most rengetegen gyászolják, a baleset helyszínére azóta több gyászoló ismerős is ellátogatott.

Autósok tucatja nézte végig sokkos állapotban szerdán (augusztus 27.) délután, ahogyan mentősök elszánt csapata a verőcei Magyarkúti úton, egy férfi életéért harcol. Információink szerint a férfi nem sokkal korábban szenvedett brutális motorbalesetet: éppen Verőcén hajtott keresztül, amikor egy tragikus pillanatban megcsúszhatott és elesett a motorral. 

Rengetegen gyászolják a motorbaleset áldozatát   Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Így gyászolják a verőcei motorbaleset áldozatát

Úgy értesültünk, hogy a férfi hatalmasat esett a géppel, majd ezután a betonra zuhant. Bár a környékbeliek, akik látták az esetet, azonnal értesítették a mentősöket, de már akkor tudták: nagy a baj. A férfi ugyanis nem mozdult, hamarosan pedig már mentősök állták körül. A rendőrök is a helyszínre érkeztek, akik teljes szélességében lezárták az utat, hamarosan pedig egy mentőhelikopter is landolt a közelben. A környékbeliek elmondták, hogy a mentősök mindent megtettek érte: a baleset helyszínén, az út mentén próbálták meg többször is újraéleszteni. Sajnos azonban már késő volt: a motoros olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem lehetett megmenteni és a helyszínen elhunyt. 

A férfi halála sokakat sokkolt, ugyanis többen jól ismerték a motort vezető férfit, V. Zoltánt. Zoli ismert alakja volt a környéknek: nem csak, hogy gyakran motorozott arra, de Verőcén is élt.

Úgy tudjuk, hogy Zoltán fényezőként dolgozott a Vác és Verőce közt elterülő útszakaszon, a barátságos férfit szinte minden kliense kedvelte. A környékbeliek ezért most egy emberként gyászolják Zoltánt, ezt mi sem mutatja jobban, hogy már a baleset napján mécsesek és gyertyák jelentek meg a tragédia helyszínén. 

Többen is kijöttek, gyújtottak gyertyát, megemlékeztek róla

- mondta egy verőcei. Elmondták, hogy azóta többen is érkeztek az útszakaszra, volt, aki csak megállt és néma főhajtással adózott Zoli emlékének. 

Azt, hogy pontosan mi okozta a végzetes baleset, egyelőre nem tudni, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. 

 

