Motor és személyautó ütközött Magyarországon: mindkét jármű nagy lángokkal égett

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 18:52
Brutális baleset történt péntek este Rábahídvég és Sorokpolány között, ahol egy motorkerékpár és egy személyautó ütközött.
A pénteki esti órákban súlyos közlekedési baleset történt a 8704-es úton, ahol az ütközés következtében kigyulladt egy motor és egy gépkocsi is. A Rábahídvéget és Sorokpolányt összekötő útszakasz 2-es és 3-as kilométerszelvénye között egy motorkerékpár és egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között összeütközött

A baleset következtében mind a két jármű kigyulladt Fotó: Katasztrófavédelem

A karambol erejét és drámaiságát jelzi, hogy az ütközést követően mind a motor, mind az autó azonnal kigyulladt. A környéket sűrű füst borította be, miközben a két jármű méterekre egymástól, az úttesten vált a lángok martalékává.

Már csak a kigyulladt roncsokat találták a tűzoltók

A helyszínre a vasvári önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik nagy erőkkel vonultak ki a megadott útszakaszra. Az egységeknek sikerült rövid időn belül megfékezniük a tüzet és eloltaniuk a lángoló roncsokat, megelőzve ezzel a tűz további terjedését. A baleset miatt az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra és helyszíni szemlére kell számítani az arra közlekedőknek – közölte a katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
