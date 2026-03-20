Motor és személyautó ütközött Magyarországon: mindkét jármű nagy lángokkal égett

A pénteki esti órákban súlyos közlekedési baleset történt a 8704-es úton, ahol az ütközés következtében kigyulladt egy motor és egy gépkocsi is. A Rábahídvéget és Sorokpolányt összekötő útszakasz 2-es és 3-as kilométerszelvénye között egy motorkerékpár és egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között összeütközött.

A baleset következtében mind a két jármű kigyulladt Fotó: Katasztrófavédelem

A karambol erejét és drámaiságát jelzi, hogy az ütközést követően mind a motor, mind az autó azonnal kigyulladt. A környéket sűrű füst borította be, miközben a két jármű méterekre egymástól, az úttesten vált a lángok martalékává.

Már csak a kigyulladt roncsokat találták a tűzoltók

A helyszínre a vasvári önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik nagy erőkkel vonultak ki a megadott útszakaszra. Az egységeknek sikerült rövid időn belül megfékezniük a tüzet és eloltaniuk a lángoló roncsokat, megelőzve ezzel a tűz további terjedését. A baleset miatt az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra és helyszíni szemlére kell számítani az arra közlekedőknek – közölte a katasztrófavédelem.