Nagy baj történt: mentőhelikopter sietett a túrázóhoz a Bakonyban

Túrázó lett rosszul a bakonyi hegyen az ünnepnapon, így önkéntes szolgálatok értek oda gyorsan a helyszínre, hiszen nehéz terepen kellett segíteni. A mentőhelikopteres életmentés során a légi jármű a szentgáli tiszafásnál, a Majer Antal kilátónál szállt le – közölte a veol.

Mentőhelikoptert riasztottak a Bakonyba / Forrás: Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány

Vasárnap mentőhelikopteres életmentésre volt szükség a Bakonyban. Mivel nehéz terepről volt szó, a szentgáli tiszafásnál történt esetnél többen is hősiesen segítettek. Március 15-én történt a mentés, amiben részt vettek a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány munkatársai és a Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai. Erről a Hatesz számolt be a felületén.

A járművel nehezen, mentővel megközelíthetetlen helyszínre az önkéntes szolgálatok tagjai gyorsan kiérkeztek és segítséget nyújtottak a rosszul lett túrázónak

– így fogalmazott a beszámoló, majd hozzátették:

A mentőszolgálat helikoptert is küldött a helyszínre, amely bravúrral tudott landolni a Miklós Pál-hegy tetején lévő Majer Antal kilátónál

A sikeres mentés a jó együttműködés eredménye – szögezte le a Hatesz.

A Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány tájékoztatása szerint a kétnapos hétvégi edzés hirtelen felgyorsult és éles helyzetté vált. Ugyanis a légimentés irányítása kért segítséget egy sérült személy miatt, illetve a mentésben részt vevő szervek helyszínre vezetésében.

Szerencsére az eset jobban nem is végződhetett volna. Köszönjük minden szervezet és a helyszínen túrázók emberséges segítségét. Jó volt látni, hogy nem hagyjuk magára embertársunkat. Amikor igazán baj van, odafigyelünk egymásra

– írta a Kutató-Mentő Szolgálat.