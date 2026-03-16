Nagy baj történt: mentőhelikopter sietett a túrázóhoz a Bakonyban

mentőhelikopter
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 13:25
bakonymentés
Azonnal intézkedni kellett. A túrázó a Bakonyban lett rosszul, ezután rögtön mentőhelikopter érkezett a helyszínre.

Túrázó lett rosszul a bakonyi hegyen az ünnepnapon, így önkéntes szolgálatok értek oda gyorsan a helyszínre, hiszen nehéz terepen kellett segíteni. A mentőhelikopteres életmentés során a légi jármű a szentgáli tiszafásnál, a Majer Antal kilátónál szállt le – közölte a veol.

Mentőhelikopterrel mentettek egy túrázót a Bakonyban
Mentőhelikoptert riasztottak a Bakonyba / Forrás: Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány

Mentőhelikoptert riasztottak a Bakonyba 

Vasárnap mentőhelikopteres életmentésre volt szükség a Bakonyban. Mivel nehéz terepről volt szó, a szentgáli tiszafásnál történt esetnél többen is hősiesen segítettek. Március 15-én történt a mentés, amiben részt vettek a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány munkatársai és a Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai. Erről a Hatesz számolt be a felületén.

A járművel nehezen, mentővel megközelíthetetlen helyszínre az önkéntes szolgálatok tagjai gyorsan kiérkeztek és segítséget nyújtottak a rosszul lett túrázónak

– így fogalmazott a beszámoló, majd hozzátették:

A mentőszolgálat helikoptert is küldött a helyszínre, amely bravúrral tudott landolni a Miklós Pál-hegy tetején lévő Majer Antal kilátónál

A sikeres mentés a jó együttműködés eredménye – szögezte le a Hatesz.

A Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány tájékoztatása szerint a kétnapos hétvégi edzés hirtelen felgyorsult és éles helyzetté vált. Ugyanis a légimentés irányítása kért segítséget egy sérült személy miatt, illetve a mentésben részt vevő szervek helyszínre vezetésében.

Szerencsére az eset jobban nem is végződhetett volna. Köszönjük minden szervezet és a helyszínen túrázók emberséges segítségét. Jó volt látni, hogy nem hagyjuk magára embertársunkat. Amikor igazán baj van, odafigyelünk egymásra

– írta a Kutató-Mentő Szolgálat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu