Másodperceken múlt minden: saját munkatársainak köszönheti életét a budapesti férfi

A napokban egy budapesti ipartelepre kérték a mentők gyors segítségét, miután egy ott dolgozó 60 év körüli férfi összeesett. A beteg munkatársai azonnal a segítségére siettek, mentőt hívtak, majd mentésirányító instrukcióit követve elkezdték az életmentést.

Életmentésre szorult a beteg férfi Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

A munkatársak kezdték meg az életmentést

Életjelek hiányában azonnal újraélesztés kezdődött a helyszínen, melyhez a diszpécser telefonon keresztül nyújtott segítséget, mialatt riasztotta a legközelebbi esetkocsit.

A mentők perceken belül helyszínre értek és átvették az életmentést, ami a munkatársak gyors reakciójának és mentőszolgálat rutinos csapatmunkájának köszönhetően rövidesen sikerre vezetett, és a beteg keringése visszatért. A helyszíni ellátást és számos életmentő beavatkozást követően a férfit végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők - közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.