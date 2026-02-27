Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Másodperceken múlt minden: saját munkatársainak köszönheti életét a budapesti férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 15:35
A napokban egy budapesti ipartelepre kérték a mentők gyors segítségét, miután egy ott dolgozó 60 év körüli férfi összeesett. A beteg munkatársai azonnal a segítségére siettek, mentőt hívtak, majd mentésirányító instrukcióit követve elkezdték az életmentést.

Életmentésre szorult a beteg férfi   Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

A munkatársak kezdték meg az életmentést

Életjelek hiányában azonnal újraélesztés kezdődött a helyszínen, melyhez a diszpécser telefonon keresztül nyújtott segítséget, mialatt riasztotta a legközelebbi esetkocsit.

A mentők perceken belül helyszínre értek és átvették az életmentést, ami a munkatársak gyors reakciójának és mentőszolgálat rutinos csapatmunkájának köszönhetően rövidesen sikerre vezetett, és a beteg keringése visszatért. A helyszíni ellátást és számos életmentő beavatkozást követően a férfit végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők - közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

 

