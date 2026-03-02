Több kilométeres a dugó az M0-áson, tömegkarambol történt, erre el se indulj

Az M0-áson, Vecsés térségében, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a keleti szektorban, több jármű ütközött. A 37-es kilométernél a baleset miatt a belső sávot lezárták. A torlódás meghaladja a 4 kilométert. A Katasztrófavédelem azt írja, hogy öt személyautó ütközött össze az M0-ás autóúton.
Torlódásra kell készülni az Útinform beszámolója alapján:
