Több kilométeres a dugó az M0-áson, tömegkarambol történt, erre el se indulj

Az M0-áson, Vecsés térségében, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a keleti szektorban, több jármű ütközött. A 37-es kilométernél a baleset miatt a belső sávot lezárták. A torlódás meghaladja a 4 kilométert. A Katasztrófavédelem azt írja, hogy öt személyautó ütközött össze az M0-ás autóúton.

A baleset miatt nagy a dugó

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Baleset nélkül is erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon

Torlódásra kell készülni az Útinform beszámolója alapján: