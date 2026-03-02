Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Több kilométeres a dugó az M0-áson, tömegkarambol történt, erre el se indulj

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 07:11 / FRISSÍTÉS: 2026. március 02. 07:23
Több jármű karambolozott. A baleset miatt 4 kilométeres a torlódás
Az M0-áson, Vecsés térségében, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a keleti szektorban, több jármű ütközött. A 37-es kilométernél a baleset miatt a belső sávot lezárták. A torlódás meghaladja a 4 kilométert. A Katasztrófavédelem azt írja, hogy öt személyautó ütközött össze az M0-ás autóúton.

Baleset nélkül is erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon

Torlódásra kell készülni az Útinform beszámolója alapján:

  • az M3-as autópálya bevezető szakaszán,
  • a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól,
  • a 31-es főúton, Mende térségétől,
  • az 51-es főúton, Dunaharaszti körzetében.

 

