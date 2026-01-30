„Sokáig nem vettem észre” – nők vallanak őszintén a bántalmazó kapcsolatukról

Jákli Mónika halála sokkolta az országot. Felmerült, hogy a fiatal nő bántalmazó kapcsolatban élhetett, a tragikus éjszakán menekülhetett. A TV2 szombattól újrainduló sikerműsora, a Napló most olyan nőket szólaltat meg, akik saját bőrükön tapasztalták, milyen következményei vannak az erőszaknak és milyen nehéz kilépni belőle.

Orosz Bernadett is pontosan tudja, hogy milyen egy bántalmazó kapcsolatban élni. Fotó: TV2

Bántalmazó kapcsolatban élt nők mesélnek tapasztalataikról

Orosz Bernadett neve 2019-ben vált ismertté, amikor véres, felismerhetetlenségig eltorzult arccal posztolt magáról képet, miután volt párja majdnem halálra verte. A hatgyermekes édesanya azóta is a támadás következményeivel él együtt. Bántalmazója ítéletét enyhítette a bíróság, ami újabb lelki traumát jelentett számára.

Szaladtam, azt hittem, hogy el tudok menekülni, de nem, utánam jött, elkapott, visszavitt és mondta, hogy na, akkor most már itt a vége

– emlékezett Bernadett a súlyos bántalmazásra. A félelem a mai napig része mindennapjainak, miközben megpróbál a gyermekeivel normális életet élni.

Megyeri Csilla korábban szintén beszélt arról, milyen lelki nyomás alatt élt, egy mérgező kapcsolatban. Bár őt fizikailag nem bántalmazták, az érzelmi kontroll és a folyamatos megalázás hosszú időre megtörte az önbizalmát.

Sokáig nem vettem észre, hogy bántalmazásban élek, mert nem ütöttek meg – pedig belül teljesen felőrölt

– fogalmazott Csilla.

Molnár Anikó története jól példázza, hogy a bántalmazás nem korhoz vagy élethelyzethez kötött. Korábbi kapcsolatáról azt mondja, hosszú időbe telt felismernie, hogy amit átél, az nem szerelem, hanem mániákus kontroll.

Azon gondolkodtam, hogy most öngyilkos legyek vagy ezt túl lehet-e élni vagy meg fogok-e őrülni, vagy mi lesz, fogalmam sem volt, hogyan tovább

– vallotta be Anikó.

Molnár Anikó is megtapasztalta, hogy milyen a mániákus kontroll. Fotó: TV2

A Napló riportja ráirányítja a figyelmet arra, hogy a bántalmazás nem magánügy. A megszólaló nők történetei pedig azt üzenik:

beszélni kell a kapcsolati erőszakról és erőt adni az áldozatoknak, mert minden kimondott szó életeket menthet.

