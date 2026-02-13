Iskolai lövöldözés: ők voltak az áldozatok, szüleik mesélnek az elhunyt gyerekekről

A kanadai iskolai lövöldözés híre sokkolta az egész világot. Egy 17 éves kamasz mészárlása rázta meg a békés kanadai kisvárost, Tumbler Ridge-t. Először saját édesanyjával és kisöccsével végzett otthonukban, majd a helyi iskolába ment, ahol válogatás nélkül lövöldözni kezdett. A tragédiában ártatlan gyerekek és két tanársegéd is elhunyt, két kislány pedig válságos állapotban van. Most szülők álltak a nyilvánosság elé fájdalmukban: könnyek között, sokkos állapotban meséltek elvesztett gyermekeikről.
A rendőrségi tájékoztatás szerint az elkövető biológiailag férfinak született, ám néhány éve nőként azonosította magát. A hatóságok korábban többször is intézkedtek az otthonánál mentális egészségügyi problémák miatt, régebben fegyvereket is lefoglaltak tőle, amit később visszakapott. 2024 óta már nem szerepelt a nyilvántartásban regisztrált lőfegyver a neve alatt. A konkrét okot egyelőre nem tudni, hogy miért végzett a családjával és az iskolásokkal.
A tragédia legnagyobb hőse a 12 éves Maya Gebala. Amikor a fegyveres támadó megjelent, Maya nem menekült el: az osztálytársait védve próbálta bezárni a terem ajtaját, amikor a gyilkos fejen és nyakon lőtte, életveszélyesen megsérült.
Mayát mentőhelikopterrel szállították Vancouverbe, a több órás műtét után az orvosok közölték a családdal: a helyzet kilátástalan, az agykárosodása olyan súlyos, hogy Maya nem fogja túlélni az éjszakát. Édesanyja egy percre sem tágít mellőle, a kórházban alszik a kislány ágyánál. 48 órával később azonban megtörtént a csoda: Maya megmozdult. Egy apró rúgás, egy kézmozdulat, a család most minden erejével a pozitív energiákba kapaszkodik és bízik a kislány felépülésében.
Abel Mwansa Jr. édesapja nem sokkal a lövöldözés után ért az iskolához. Nincsenek szavak arra, amit írt.
Reggel még néztem, ahogy azzal a gyönyörű, tiszta mosolyoddal kilépsz az ajtón. Olyan üdítő volt látni a boldogságodat... Csak a fényes jövőt láttam előtted, a lehetőségeket, az életet. Aztán néhány órával később minden darabokra hullott. Ott álltam tehetetlenül és néztem, ahogy egy fekete zsákba fektetnek, és a cipzárt ridegen felhúzzák. Olyan volt, mint azokban a borzalmas filmekben, amikről sosem hittem volna, hogy egyszer a mi valóságunkká válnak.
Zoey Benoit édesanyja az iskolához rohant, amikor megtudta, hogy mi történt. Reménykedett, hogy a gyermekei túlélték, úgy érezte megnyílik alatta a föld. Ott állt letaglózva, nézte a menekülő gyerekeket: először az unokaöccse futott ki az iskolából biztonságban, aztán a fia. A lányát, Zoey-t viszont nem látta a menekülők között.
Annyira megkönnyebbültem, hogy ők ketten épségben vannak velünk. Aztán ott volt a gyönyörű lányom, akire csak vártunk és vártunk, de nem jött ki utánuk. Órákig nem tudtuk, hol van, vagy megsérült-e. Csak bizakodtunk. Aztán jött a borzalmas hír, hogy Zoey is az áldozatok között van
- mesélte megtörten az édesanya.
Az anya szerint Zoey volt a család „bátor Hulk-ja”, aki bárkit móresre tanított, ha a testvéreit bántották, olyankor keménynek tűnt, de közben egy törékeny, gyönyörű hangú, csupa szív lány volt.
Nagyon különleges lány volt Zoey: gyönyörű, erős akaratú 12 éves volt. Szeretett alkotni, a testvéreivel játszani, és gyönyörű énekhangja is volt, amit sosem ismert be. Ő volt a kisbabánk, a lányunk és a mi bátor Hulk-unk. Ha valaki bántani próbálta a testvéreit, kiállt mellettük és megvédte őket!
Ezekiel Schofield: A fiú helyi U13-as Raptors hoki csapat büszkesége volt. Nagyapja alig bírja elviselni a fájdalmat, hogy elvesztette kisunokáját.
Minden annyira szürreális. Annyi fiatal élet ért véget teljesen feleslegesen
- mondta megsemmisülve a nagypapa.
Kylie Smith: Reggel még az öccsével, Ethannal indult el, mint minden nap. Az animéket imádó kislánynak komoly tervei voltak: a Torontóba készült Egyetemre. Édesanyja nem tudja felfogni, hogy Kylie már nincs többé.
Kylie csak 12 éves volt... hatalmas szíve volt, mindenhol ragyogott, ahová csak ment. Egy légynek sem tudott volna ártani.
A férfi és felesége gyermekük fényképét ölelve könnyek között, elcsukló hangon nyilatkozott a kanadai sajtónak, zokogva ezt üzeni a szülőknek:
„Szeressétek és öleljétek meg a gyermekeiteket minden áldott nap, amíg csak megtehetitek!”
A 12 éves Ticaria Lampert, akit mindenki csak a becenevén, Tiki-ként szólított, a családja szerint maga volt a megtestesült derű, már többé nem nevetteti meg őket. Nem csak egy kislány volt a sok közül: ő volt a hét testvér legjobb kedvű tagja, aki minden családi összejövetelt élettel töltött meg.
Édesanyja szívszaggató vallomása szerint Tiki nemcsak kedves volt, hanem rendkívül bátor is, olyan kislány, aki előtt nem létezett akadály.
Még csak 12 éves volt... Szavakkal leírhatatlan, amit érzünk. Köszönjük mindenkinek a támogatást, miközben próbálunk megbirkózni ezzel az elképzelhetetlen tragédiában
- nyilatkozta az anya.
Tumbler Ridge-ben mindenki tudta: ahol az egyikük feltűnik, ott a másik kettő is ott van. Kylie, Tiki és Zoey elválaszthatatlanok voltak, a legszorosabb gyermekkori barátság fűzte össze őket. A sors kegyetlensége, hogy aznap reggel is együtt voltak és a halálban sem váltak el egymástól. Szüleik gondolatában a három barátnő most már az angyalok között vigyáz egymásra.
Míg a város a halottait gyászolja, a vancouveri kórház egy másik kórtermében egy másik család is a poklok poklát éli át. A kislányt, Paige Hoekstrát mentőhelikopterrel szállították el a mészárlás helyszínéről, miután súlyos lövések érték. Azonnal a műtőbe vitték, ahol az orvosok órákon át küzdöttek az életéért.
Tegnap minden megváltozott a családunk számára. Végignézni, ahogy valaki, akit szeretsz, egy ilyen borzalmon megy keresztül... erre nem lehet felkészülni. Félünk, reménykedünk és most egyszerűen csak minden egyes pillanatot próbálunk túlélni.
-nyilatkozott reményteljesen Paige bátyja. Paige és Maya sorsa összefonódott: ők ketten azok a „túlélők”, akikért most egy emberként imádkozik Kanada, miközben a szeretteik a kórházi ágyuk mellett virrasztva várják a híreket. A gyászoló családoknak pedig nem maradt más, csak a fájdalom és a felfoghatatlan hiány.
