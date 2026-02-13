Iskolai lövöldözés: ők voltak az áldozatok, szüleik mesélnek az elhunyt gyerekekről

A kanadai iskolai lövöldözés híre sokkolta az egész világot. Egy 17 éves kamasz mészárlása rázta meg a békés kanadai kisvárost, Tumbler Ridge-t. Először saját édesanyjával és kisöccsével végzett otthonukban, majd a helyi iskolába ment, ahol válogatás nélkül lövöldözni kezdett. A tragédiában ártatlan gyerekek és két tanársegéd is elhunyt, két kislány pedig válságos állapotban van. Most szülők álltak a nyilvánosság elé fájdalmukban: könnyek között, sokkos állapotban meséltek elvesztett gyermekeikről.

Az iskolai lövöldözés áldozatai többnyire 12 évesek voltak fotó: Facebook/ Dear Canada

Iskolai lövöldözés: Hősök és angyalok- ők az áldozatok

A rendőrségi tájékoztatás szerint az elkövető biológiailag férfinak született, ám néhány éve nőként azonosította magát. A hatóságok korábban többször is intézkedtek az otthonánál mentális egészségügyi problémák miatt, régebben fegyvereket is lefoglaltak tőle, amit később visszakapott. 2024 óta már nem szerepelt a nyilvántartásban regisztrált lőfegyver a neve alatt. A konkrét okot egyelőre nem tudni, hogy miért végzett a családjával és az iskolásokkal.

A kislány, aki pajzsként védte társait

A tragédia legnagyobb hőse a 12 éves Maya Gebala. Amikor a fegyveres támadó megjelent, Maya nem menekült el: az osztálytársait védve próbálta bezárni a terem ajtaját, amikor a gyilkos fejen és nyakon lőtte, életveszélyesen megsérült.

Maya agya is megsérült, életéért még most is küzdenek fotó: Facebook/ Dear Canada

Mayát mentőhelikopterrel szállították Vancouverbe, a több órás műtét után az orvosok közölték a családdal: a helyzet kilátástalan, az agykárosodása olyan súlyos, hogy Maya nem fogja túlélni az éjszakát. Édesanyja egy percre sem tágít mellőle, a kórházban alszik a kislány ágyánál. 48 órával később azonban megtörtént a csoda: Maya megmozdult. Egy apró rúgás, egy kézmozdulat, a család most minden erejével a pozitív energiákba kapaszkodik és bízik a kislány felépülésében.

„Láttam, ahogy fekete zsákba teszik a fiamat” - Egy gyászoló apa szívbemarkoló szavai

Abel Mwansa Jr. édesapja nem sokkal a lövöldözés után ért az iskolához. Nincsenek szavak arra, amit írt.

Reggel még néztem, ahogy azzal a gyönyörű, tiszta mosolyoddal kilépsz az ajtón. Olyan üdítő volt látni a boldogságodat... Csak a fényes jövőt láttam előtted, a lehetőségeket, az életet. Aztán néhány órával később minden darabokra hullott. Ott álltam tehetetlenül és néztem, ahogy egy fekete zsákba fektetnek, és a cipzárt ridegen felhúzzák. Olyan volt, mint azokban a borzalmas filmekben, amikről sosem hittem volna, hogy egyszer a mi valóságunkká válnak.

"Egyik gyermekem túlélte, a másik nem..."

Zoey Benoit édesanyja az iskolához rohant, amikor megtudta, hogy mi történt. Reménykedett, hogy a gyermekei túlélték, úgy érezte megnyílik alatta a föld. Ott állt letaglózva, nézte a menekülő gyerekeket: először az unokaöccse futott ki az iskolából biztonságban, aztán a fia. A lányát, Zoey-t viszont nem látta a menekülők között.

Annyira megkönnyebbültem, hogy ők ketten épségben vannak velünk. Aztán ott volt a gyönyörű lányom, akire csak vártunk és vártunk, de nem jött ki utánuk. Órákig nem tudtuk, hol van, vagy megsérült-e. Csak bizakodtunk. Aztán jött a borzalmas hír, hogy Zoey is az áldozatok között van

- mesélte megtörten az édesanya.