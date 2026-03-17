Most érkezett! Holtan találtak egy házaspárt egy dunántúli településen

A Vas vármegyei Ostffyasszonyfán találták meg a holttesteket hétfőn, de a házaspár már több mint egy hete halott lehetett - számolt be róla a 112press.hu információi alapján a VAOL.

Illusztráció: Pexels

Egy családi házban bukkantak rá az elhunyt házaspárra

Hétfő délután bukkantak rá egy férfi és egy női holttestre egy ostffyasszonyfai családi házban, Vas vármegyében. A körülbelül 65 éves élettársak már több mint egy hete halottak lehettek.

Az elsődleges információk alapján a tragédia éjjel történhetett, házaspár feltehetően elaludhatott, miután befűtöttek a kályhába. A hatóságok jelenlegi álláspontja szerint idegenkezűség nem merült fel, és öngyilkosságra utaló jel sincs.

A feltételezések szerint a halálukat szén-monoxid- vagy füstmérgezés okozhatta.