Kiürítettek egy iskolát Magyarországon, rohantak a tűzoltók

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 15:57
Több mint 200 embernek kellett elhagynia az intézményt.

Egy füstölgő villanyvezeték okozott riadalmat pénteken, kora délelőtt Keszthelyen. A veszélyhelyzet miatt elővigyázatosságból kiürítettek egy iskolát is.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatása szerint füstölgő villanyvezetéket a Deák Ferenc utcában észlelték kevéssel nyolc óra után. A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezéséig kiürítettek egy iskolát, az épületet – amit áramtalanítottak is – 180 diák, valamint 13 felnőtt hagyta el.

Bár az intézményben nem észleltek füstölést, a kivonuló egység tagjai hőkamerával átvizsgálták azt, ám tűzre, izzásra utaló nyomot nem talált. Miután az áramszolgáltató elhárította a hibát, a tanulók és a felnőttek is visszatértek az épületbe. Az eset során senki nem sérült meg - írja a zaol.hu.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
