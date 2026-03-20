Kiürítettek egy iskolát Magyarországon, rohantak a tűzoltók

Egy füstölgő villanyvezeték okozott riadalmat pénteken, kora délelőtt Keszthelyen. A veszélyhelyzet miatt elővigyázatosságból kiürítettek egy iskolát is.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatása szerint füstölgő villanyvezetéket a Deák Ferenc utcában észlelték kevéssel nyolc óra után. A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezéséig kiürítettek egy iskolát, az épületet – amit áramtalanítottak is – 180 diák, valamint 13 felnőtt hagyta el.

Bár az intézményben nem észleltek füstölést, a kivonuló egység tagjai hőkamerával átvizsgálták azt, ám tűzre, izzásra utaló nyomot nem talált. Miután az áramszolgáltató elhárította a hibát, a tanulók és a felnőttek is visszatértek az épületbe. Az eset során senki nem sérült meg - írja a zaol.hu.