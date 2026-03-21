Senki sem tudja, mi történt: rejtélyes körülmények közt hunyt el, édesanyja talált rá a 12 éves kislányra

Édesanyja talált rá holtan az édes, élettel teli 12 éves kislányra. Megpróbálta felébreszteni a lányát, azonban ő nem reagált. Egyelőre még mindig nem tudni, mi történt Eve Rogers-szel. A rendőrség nyomozást folytat a gyermek halálával kapcsolatban, azonban jelenleg még több a kérdés, mint a válasz.

Rejtélyes körülmények közt hunyt el az édes kislány

Forrás: GoFundMe

Holtan találtak rá: nem tudni, miért halt meg a 12 éves kislány

Eve-et egy szenvedélyes, ragyogó gyermeknek írták le, aki rettenetesen hiányozni fog családjának. A 12 éves connecticuti kislányt otthon találta holtan édesanyja, a haláleset a hatóság szerint rengeteg kérdést vet fel. Az enfieldi rendőrség március 18-án közölte, hogy 10 óra körül érkezett a bejelentés, miszerint egy 12 éves kislány nem reagál semmire. A lakóházhoz kiérkező rendőrök kiérkezésükkor megállapították, hogy a gyermek elhunyt.

A halál oka nem volt megállapítható a helyszínen

– áll a közleményben.

A hatóságok házkutatási engedélyt szereztek a helyszín teljes körű vizsgálatához és az est hátralévő részében folytatták a nyomozást. Bár a halál oka egyelőre ismeretlen, a rendőrség szerint semmi jele nincs annak, hogy a lakosság veszélyben lenne.

A beszámolók szerint édesanyja, Melanie Federline találta meg Eve-et, és megpróbálta felébreszteni azon a reggelen. A család együttműködik a rendőrséggel a nyomozás során. A rendőrfőnök hangsúlyozta, hogy egyelőre nem világos, történt-e bűncselekmény, ezért alapos vizsgálatot folytatnak minden lehetséges nyom feltárására. Eközben a connecticuti gyermekvédelmi hatóság is megerősítette, hogy közös vizsgálatot folytat a rendőrséggel.

Mindenkivel beszélünk, akiről úgy gondoljuk, hogy releváns információval rendelkezhet - beleértve a családtagokat is

– mondta.

A kislány családjának létrehozott adománygyűjtő oldalon leírták, hogy egyedüli gyermek volt, és olyan ragyogó személyiséggel rendelkezett, ami mindenkinek hiányozni fog, aki ismerte. Idő közben kiderült az is, hogy a kislány halálakor magántanuló volt. Az egész közösséget megrázta a hír, és a szülők mellett a diákok is a család támogatására koncentrálnak – közölte a People.