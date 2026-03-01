Cher ismét romokban: iskolai támadás miatt tartóztatták le a fiát

Cher fiát letartóztatták egy előkészítő iskolában elkövetett támadás gyanújával.

Cher fiát letartóztatták Fotó: ZUMA Press / Northfoto

Mivel vádolják Cher fiát?

Az énekesnő és a néhai Gregg Allman fia, Elijah Blue Allman péntek este került őrizetbe, miután behatolt egy előkészítő iskolába New Hampshire-ben. A bejelentés helyi idő szerint este 7 óra körül érkezett az iskolából, miszerint egy férfi mászkált az ebédlőben, zavart okozott, majd ellenségesen viselkedett.

Elijah-t két rendbeli testi sértéssel, valamint egy-egy rendbeli birtokháborítással, bűncselekménnyel való fenyegetéssel és rendzavarással vádolták meg. A Merrimack megyei börtönben töltött rövid idő után óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A vádemelésről később döntenek.

Augusztusban egészségügyi aggodalmak merültek fel a férfival kapcsolatban, miután lefotózták, amint kibotorkál egy hollywoodi szállodából, mindössze néhány héttel azután, hogy kórházba szállították.

Elijah hosszas kábítószer-problémáira 2023-ban derült fény, amikor édesanyja gondnokság alá helyezését kérte, hogy ellenőrizhesse fia vagyonához való hozzáférését. A 79 éves Cher azzal érvelt, hogy fia súlyos mentális-, egészségügyi- és szerhasználati problémák miatt képtelen saját anyagi forrásait kezelni.

Allman helyzete azonban ezután tovább romlott, majd a mentősök állítólag drogok hatása alatt, zombiszerű állapotban találták mozdulatlanul a 43 fokos kaliforniai Joshua Tree-nél. (The Sun)