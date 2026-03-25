BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Írisz, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kattant a bilincs, késsel támadt rá áldozatára a maszkos férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 08:10
Maszkos férfi támadt a hajnali órákban egy nőre. Késsel fenyegetőzött, mialatt a sértett pénztárcáját akarta megszerezni.

Késsel fenyegetőzött egy maszkos férfi, miközben el akarta lopni egy nő pénztárcáját. A sértetthez végül egy kalauz riasztotta a rendőrséget, akik viszonylag hamar elkapták az elkövetőt.

Késsel fenyegetőzött, hamar meglett a következménye
Késsel fenyegetőzött, hamar meglett a következménye/ Fotó: Yankovsky88 /  Shutterstock 

Késsel fenyegetőzött, nem úszta meg

Március 19-én értesítették a hatóságokat, miután egy vonatra siető nőt a felszállás előtt egy maszkos férfi késsel a kezében megpróbált kirabolni. A rendőrséget a vonat kalauza értesítette, akik a következő állomásnál várták a sértettet.  

A simontornyai megállónál a nő elmondta a rendőröknek, hogy hajnali 4 óra magasságában hagyta el az otthonát, hogy a vonathoz induljon, azonban félúton megtámadta egy ismeretlen férfi. A nő megpróbált segítségért kiabálni, de a hajnali órákban senki sem hallotta a segélykiáltását, miután egy lakatlan területen, a regölyi vasútállomás felé vezető járdán, a vízműtelep közelében történt az incidens. A nő két éve mindennap ezen a szakaszon járt, és eddig még soha senkivel sem találkozott. A Kapos hídjánál járt az incidens hajnalán, amikor észrevette, hogy a parttól tempósan közelít felé egy alak, aki egy ideig mögötte haladt, majd valamit a hátának nyomott, végül pedig a nő mellé lépett: a sértett akkor látta, hogy egy kést fognak rá.

A maszkos férfi a nő pénztárcáját követelte, miközben a kést a bal kezében tartotta, jobb kezével pedig a sértett vállán lévő táska után akart nyúlni, de nem járt sikerrel. A nő félelmében segítségért kiabált, és próbálta elkerülni, hogy megsebezze a támadó, aki végül ijedtében abba az irányba futott el, ahonnan érkezett. Az incidens során a sértett ráfoghatott a pengére, mert később észrevette, hogy vérzik a keze.

A személyleírás alapján hamar megtalálták a támadót a rendőrök Regöly településén, és a helyszínen elszámoltatták. A középkorú férfi együttműködött a rendőrséggel, nem tagadta, hogy ő támadta meg a nőt. Az előállítást követően beismerő vallomást tett, majd a Tamási Rendőrkapitányságon őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

  A sértett úgy véli, hogy a mostani rablás egy korábbi incidenssel függ össze. Egy héttel a késeléses támadás előtt ugyanis egy papírt talált az udvarában: egy ismeretlen akarta megszerezni a telefonját a PIN-kóddal együtt. Az üzenetben megfenyegették, amennyiben nem teljesíti a kérést, bajba fog kerülni. A sértett akkor nem foglalkozott az üggyel, a rablás után viszont biztos abban, hogy a kettő között összefüggés lehet.  

Mivel a nő sérülése nyolc napon túl gyógyul, a gyanúsítottnak a felfegyverkezve elkövetett rablás bűntett kísérlete mellett súlyos testi sértés bűntette miatt is felelnie kell - közölte a Police.hu

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu