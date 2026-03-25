Kattant a bilincs, késsel támadt rá áldozatára a maszkos férfi

Késsel fenyegetőzött egy maszkos férfi, miközben el akarta lopni egy nő pénztárcáját. A sértetthez végül egy kalauz riasztotta a rendőrséget, akik viszonylag hamar elkapták az elkövetőt.

Március 19-én értesítették a hatóságokat, miután egy vonatra siető nőt a felszállás előtt egy maszkos férfi késsel a kezében megpróbált kirabolni. A rendőrséget a vonat kalauza értesítette, akik a következő állomásnál várták a sértettet.

A simontornyai megállónál a nő elmondta a rendőröknek, hogy hajnali 4 óra magasságában hagyta el az otthonát, hogy a vonathoz induljon, azonban félúton megtámadta egy ismeretlen férfi. A nő megpróbált segítségért kiabálni, de a hajnali órákban senki sem hallotta a segélykiáltását, miután egy lakatlan területen, a regölyi vasútállomás felé vezető járdán, a vízműtelep közelében történt az incidens. A nő két éve mindennap ezen a szakaszon járt, és eddig még soha senkivel sem találkozott. A Kapos hídjánál járt az incidens hajnalán, amikor észrevette, hogy a parttól tempósan közelít felé egy alak, aki egy ideig mögötte haladt, majd valamit a hátának nyomott, végül pedig a nő mellé lépett: a sértett akkor látta, hogy egy kést fognak rá.

A maszkos férfi a nő pénztárcáját követelte, miközben a kést a bal kezében tartotta, jobb kezével pedig a sértett vállán lévő táska után akart nyúlni, de nem járt sikerrel. A nő félelmében segítségért kiabált, és próbálta elkerülni, hogy megsebezze a támadó, aki végül ijedtében abba az irányba futott el, ahonnan érkezett. Az incidens során a sértett ráfoghatott a pengére, mert később észrevette, hogy vérzik a keze.

A személyleírás alapján hamar megtalálták a támadót a rendőrök Regöly településén, és a helyszínen elszámoltatták. A középkorú férfi együttműködött a rendőrséggel, nem tagadta, hogy ő támadta meg a nőt. Az előállítást követően beismerő vallomást tett, majd a Tamási Rendőrkapitányságon őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

A sértett úgy véli, hogy a mostani rablás egy korábbi incidenssel függ össze. Egy héttel a késeléses támadás előtt ugyanis egy papírt talált az udvarában: egy ismeretlen akarta megszerezni a telefonját a PIN-kóddal együtt. Az üzenetben megfenyegették, amennyiben nem teljesíti a kérést, bajba fog kerülni. A sértett akkor nem foglalkozott az üggyel, a rablás után viszont biztos abban, hogy a kettő között összefüggés lehet.