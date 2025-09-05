Fontos fejlemény az iskolában késelő diák ügyében, így van most a megszúrt oktató

Sokkoló esettel indult a nap Németországban, Essen városában, miután egy szakiskolában egy diák késsel támadt tanárára. Mint kiderült, a támadó egy 18 éves koszovói fiatal, aki elmenekült, majd a rátaláló rendőrökre is rátámadt, akik ezt követően rálőttek. A lövés által súlyos sérülést szerzett, így kórházba szállították. A hason szúrt oktatót is kórházba vitték, nincs életveszélyben.

Késsel támadtak egy tanárnőre egy szakiskolában / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A támadás után pánik tört ki az iskolában. A diákok nagy része a tantermekben, magukat elbarikádozva bujkált, ezzel betartva a fegyveres támadás esetére előírt protokollt. A történtek azonban így is sokkolták őket, ami miatt többen orvosi ellátásra szorultak. Az egyikőjük pont egy közvetlen szemtanú volt.

A 18 éves késelőt a rendőrség délelőtt a városközpontban fogta el azonosítását követően. Amikor azonban a különleges egység tagjai megpróbálták megállítani, késsel a kezében rájuk rontott, így a rendőrök kénytelenek voltak lelőni. Thomas Kufen, Essen polgármestere a támadás hírének hallatán azonnal a szakiskolához ment, amelynek környékét a rendőrség lezárta és arra kérte a lakosságot, ideiglenesen kerüljék a környéket.

A nyomozás jelenleg is folyik, a hatóságok eddig nem közöltek információt a támadás indítékáról. Az sem ismert, hogy a diák az adott osztályhoz tartozott-e, vagy szándékosan ment be a terembe, hogy elkövesse a késes merényletet – írja a Gazeta Express.