Nagy a baj a hazai banknál, nem lehet hozzáférni a számlaegyenleghez

Technikai üzemzavar lépett fel a K&H Bank elektronikus banki szolgáltatásainál, ami miatt az ügyfelek egy része jelenleg nem férnek hozzá számlaegyenlegükhöz és számlatörténetükhöz sem a mobilbanki, sem az internetbanki felületen.

Technikai üzemzavar lépett fel a K&H Bank elektronikus banki szolgáltatásainál / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Fennakadások vannak a K&H Banknál

A mobilbanki alkalmazásban a számlaegyenleg helyén az "Egyenleg nem elérhető" felirat jelenik meg, míg a tranzakciós előzmények megnyitásakor az "A számlatörténet betöltése nem sikerült. Kérjük, hogy lehúzással frissítsd a képernyőt" hibaüzenet fogadja az ügyfeleket - írja a Pénzcentrum. A netbanki felületen is hasonló problémák tapasztalhatók: a főszámla egyenlege nem látható, és egyes esetekben a hitelkártya-egyenleg sem töltődik be.

Bizonyos ügyfelek már a rendszerbe való bejelentkezéskor is nehézségekbe ütköznek. A belépési kísérletek során a következő hibaüzenet jelenik meg: "Elnézést kérünk, hiba történt. Folyamatban lévő tranzakciói nem vesztek el, ezeket ellenőrizni tudja a "Tranzakciók" menüpontban."

A bank hivatalos tájékoztatást helyezett el a netbanki felületen, amelyben közli a fennakadás tényét:

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatásban átmenetileg kimaradások tapasztalhatók. Kérjük, a funkció igénybevételét ismételje meg később

- olvasható a hibaüzenetben, mialatt a pénzintézet megerősítette a technikai problémák fennállását. Közleményükben azt írták, technikai hiba miatt jelenleg fennakadások tapasztalhatók a K&H e-bank és K&H mobilbank szolgáltatások működésében, amelynek az elhárításán már dolgoznak.