Sokkot kaptak a rendőrök: női holttest mellett bukkantak 10 gyermekre egy lakásban

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 22:00
Egyelőre nem tudni, ki volt a nő, illetve mi okozta a halálát. Mind a 10 gyermeket kórházba kellett szállítani.
Washington államban sokkoló körülmények között találtak 10 gyermeket egy házban, ahol egy idősebb nő holtan feküdt.

10 gyermeket találtak holttest mellett a rendőrök
10 gyermeket találtak holttest mellett a rendőrök
Botrányos körülmények között találták a 10 gyermeket

A gyermekeket erős szagokkal, rothadó étellel és potenciális tűzveszélyt jelentő tárgyakkal teli otthonban találták meg a King County Sheriff's Office közlése szerint.

Elég rossznak írták le a helyzetet. A lakásban is súlyos állapotok uralkodtak.

Earl Seratt őrmester elmondta, hogy a gyermekeket mind kórházba szállították, majd védőőrizetbe vették őket.

A rendőrök csütörtök este vonultak ki a helyszínre, majd órákkal később gyermekvédelmi dolgozókkal és egy házkutatási paranccsal tértek vissza. Seratt szerint egyelőre nem tudni, hogyan vesztette életét a nő, illetve hogy rokona volt-e a gyermekeknek. A hatóságok eddigi információi szerint az otthonban négy család élhetett és a holtan talált nő feltételezés szerint az egyik anyuka lehetett. 

Csak annyit tudok, hogy a gyerekek nem voltak jó helyzetben, és a gyermekvédelmi szolgálat szükségesnek érezte, hogy védőőrizetbe vegye őket

- mondta, hozzátéve, hogy a részletekről jelenleg nem tud többet.

A rendőrök szerint a házban lévő legfiatalabb gyermek mindössze egyéves volt. A szomszédok, akik az elmúlt hónapokban többször is panaszkodtak, különféle szabálysértésekről és lopott járművekről számoltak be.

Az elmúlt évben a rendőrök már jártak az ingatlannál, miután egy, a közelben véget érő ámokfutást követően lopott járművekről érkezett bejelentés. Ennek ellenére a hatóságok elmondták: nem tudtak arról, hogy a házban 10 gyermek él.

Az ügyben egyelőre senkit sem tartóztattak le - írja a CrimeOnline.

 

