Hatalmas robbanás történt egy jótékonysági rendezvényen: öt embert kórházba szállítottak

A rendőrséget, a tűzoltókat és a mentőalakulatokat is riasztották a cheshire-i Moseley Hall Farmhoz egy, a The Lambing Shed Farm Shop & Kitchen üzletnél történt incidenshez február 21-én, szombaton. Az üzlet tájékoztatása szerint a robbanás egy jótékonysági rendezvényen történt.
Bár a robbanás oka egyelőre nem ismert, a farm vezetői azonban elárulták, hogy az egyik büfékocsiban történt a robbanás.
Az öt embert, – akiknek életkorát nem hozták nyilvánosságra – elővigyázatosságból kórházba szállították. A Mirror információi szerint a sérüléseik nem életveszélyesek vagy életet megváltoztatóak. A bolt dolgozói azt mondták, hogy rendkívül hálásak a helyszínre érkező mentőszolgálatoknak.
A Cheshire-i Rendőrség szóvivője így nyilatkozott:
„Szombaton, február 21-én délután 1 óra körül a Cheshire-i Tűzoltóság és Mentőszolgálat kollégái értesítették a rendőröket egy knutsfordi Moseley Hall Farmon történt incidensről. A rendőrök gyorsan a helyszínre érkeztek, és megállapították, hogy egy gázpalack kigyulladt, majd felrobbant a helyszínen. Öt ember könnyebb sérüléseket szenvedett, akiket a kiérkező mentőegységek a helyszínen elláttak, majd elővigyázatosságból kórházba szállították. A vizsgálat még folyamatban van az incidens körülményeinek teljes körű megállapítása érdekében, ugyanakkor nem kezelik gyanúsként az esetet”.
