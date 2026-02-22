Hatalmas robbanás történt egy jótékonysági rendezvényen: öt embert kórházba szállítottak

A rendőrséget, a tűzoltókat és a mentőalakulatokat is riasztották a cheshire-i Moseley Hall Farmhoz egy, a The Lambing Shed Farm Shop & Kitchen üzletnél történt incidenshez február 21-én, szombaton. Az üzlet tájékoztatása szerint a robbanás egy jótékonysági rendezvényen történt.

Robbanás történt egy jótékonysági rendezvényen

Fotó: Pexels (illusztráció)

Bár a robbanás oka egyelőre nem ismert, a farm vezetői azonban elárulták, hogy az egyik büfékocsiban történt a robbanás.

Az öt embert, – akiknek életkorát nem hozták nyilvánosságra – elővigyázatosságból kórházba szállították. A Mirror információi szerint a sérüléseik nem életveszélyesek vagy életet megváltoztatóak. A bolt dolgozói azt mondták, hogy rendkívül hálásak a helyszínre érkező mentőszolgálatoknak.

A Cheshire-i Rendőrség szóvivője így nyilatkozott:

„Szombaton, február 21-én délután 1 óra körül a Cheshire-i Tűzoltóság és Mentőszolgálat kollégái értesítették a rendőröket egy knutsfordi Moseley Hall Farmon történt incidensről. A rendőrök gyorsan a helyszínre érkeztek, és megállapították, hogy egy gázpalack kigyulladt, majd felrobbant a helyszínen. Öt ember könnyebb sérüléseket szenvedett, akiket a kiérkező mentőegységek a helyszínen elláttak, majd elővigyázatosságból kórházba szállították. A vizsgálat még folyamatban van az incidens körülményeinek teljes körű megállapítása érdekében, ugyanakkor nem kezelik gyanúsként az esetet”.