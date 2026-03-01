Ártatlan asszonyok vagy gonosz boszorkányok? 334 éve robbant ki az egyik leghátborzongatóbb tömeghisztéria

A salemi boszorkányperek 1692-től egészen 1693-ig zajlottak, melyek során több mint 200 embert vádoltak meg boszorkánysággal és a sötét mágia gyakorlásával, akik közül 20-at ki is végeztek. De hogyan kezdődött mindez? Mi váltotta ki a hisztériát? Ismerd meg a kísérteties történetet!

1692. március 1-jén kezdődtek el a salemi boszorkányperek

A boszorkánypánik ezreket ölt meg a történelem során.

Többségében a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő nőket vádolták meg.

A perek során számtalan embert csuktak rácsok mögé, és többeket ki is végeztek.

Mi vezetett a salemi boszorkányperekhez? Egész Európa lázban égett

Bár a salemi boszorkányperek kitűntek mind közül, nem csak a Massachusetts állambeli kisvárost tartotta fogva a félelem, hiszen a 15. és a 18. század között egész Európa-szerte borzalmas boszorkányüldözések zajlottak. A becslések szerint 100 ezer embert – főként nőket – vádoltak meg azzal, hogy átkokat szórtak és alkut kötöttek az ördöggel. Az európai gyarmatosítás miatt azonban a megszállottság továbbterjedt és Salemet is sikerült megfertőznie a puritán vallási félelmek, a helyi viszályok és a babonák miatt. A boszorkányüldözések következtében pedig ezrek haltak meg a történelem során.

Kiket vádoltak boszorkánysággal?

Általánosságban elmondható, hogy azokat a nőket vádolták meg boszorkánysággal, akiknek a viselkedése szemet szúrt a szorosan összetartó, mélyen vallásos közösségnek. Sőt, gyakran a legkiszolgáltatottabb helyzetben élők váltak áldozattá, köztük a szegény és a színes bőrű nők, akiket könnyedén gyanúsíthattak fekete mágiával.

Hogyan kezdődtek el a salemi boszorkányperek?

1691-1692 telén két fiatal lány nagyon furcsán kezdett el viselkedni: összevissza motyogtak és a földön fetrengtek. Azonban az orvosok sem tudták megállapítani, mi a bajuk, ezért úgy vélték, hogy az ördög mozgatja a szálakat. Majd egy kis idő elteltével a lányok elkezdték sorolni azoknak a neveit, akik valószínűleg a rontást küldték rájuk.

A salemi boszorkányperek első három vádlottja, akiket könnyen okolhattak a történtekért

Sarah Goodot, Sarah Osborne-t és Titubát 1692. március 1-jén vádolták meg boszorkánysággal, és nyomban be is börtönözték őket. Good koldusként élt és néha magában beszélt. Osborne egy ágyhoz kötött, idős nő volt, akinek mindössze annyi volt a „bűne”, hogy összetűzésbe került egy jómódú, befolyásos családdal. Tituba pedig egy bennszülött rabszolga volt, aki a tiszteletesnek segített.