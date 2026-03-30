A szél miatt sodródott a szembejövő sávba, halálos baleset áldozata lett a sofőr

Pécs és Hird közelében történt halálos baleset - a szél lehetett a tragédia oka.
A frontálisan karambol helyszínére a pécsi hivatásos tűzoltók vonultak ki, hogy a járművekbe szorult sofőröket kiszabadítsák. A személyautóból ki tudták emelni a sofőrt, a kisteherautóból azonban már csak feszítővágóval tudták kiszedni a vezetőjét.
A személyautó a frontális ütközés során szinte darabokra tört, motorja kiszakadt, futóműve pedig az árokba lógott. Információk szerint mindkét sofőr 50 év körüli lehetett, és a szél miatt sodródhatott át a személyautó a teherautó sávjába, mielőtt a frontális ütközés bekövetkezett.
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, azonban a személyautó sofőrjét sajnos nem tudták megmenteni, ő a helyszínen életét vesztette. A tehergépkocsi sofőrjét súlyos medence és végtagsérülésekkel szállították kórházba.
A rendőrség a tragédia körülményeit vizsgálja - írja a Tények.
