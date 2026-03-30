A szél miatt sodródott a szembejövő sávba, halálos baleset áldozata lett a sofőr

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 20:10
Mentőhelikopter érkezett a helyszínre, de hiába. A halálos baleset egyik érintett sofőrje elhunyt, míg a másik súlyos sérülésekkel fekszik a kórházban.
Pécs és Hird közelében történt halálos baleset - a szél lehetett a tragédia oka.

Szél miatt történt halálos baleset / Fotó:  Zalai hírlap (Képünk illusztráció)

A frontálisan karambol helyszínére a pécsi hivatásos tűzoltók vonultak ki, hogy a járművekbe szorult sofőröket kiszabadítsák. A személyautóból ki tudták emelni a sofőrt, a kisteherautóból azonban már csak feszítővágóval tudták kiszedni a vezetőjét.

A személyautó a frontális ütközés során szinte darabokra tört, motorja kiszakadt, futóműve pedig az árokba lógott. Információk szerint mindkét sofőr 50 év körüli lehetett, és a szél miatt sodródhatott át a személyautó a teherautó sávjába, mielőtt a frontális ütközés bekövetkezett.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, azonban a személyautó sofőrjét sajnos nem tudták megmenteni, ő a helyszínen életét vesztette. A tehergépkocsi sofőrjét súlyos medence és végtagsérülésekkel szállították kórházba.

A rendőrség a tragédia körülményeit vizsgálja - írja a Tények.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
