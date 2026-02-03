Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Sokkoló videó! Frontális ütközés lett a vége a versenyzésnek Szombathelyen

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 21:20
szombathelyfrontális ütközés
Brutális ütközés! Sokkoló felvételen látható a döbbenetes ütközés.

Szombathelyen szombat este történt a szörnyű baleset, ahol vélhetően három autó versenyezhetett. Ebből az egyik gépjármű frontális balesetet okozott, a Zanati úton, amikor hirtelen fékezni kezdett és félrerántotta a kormányt. Ekkor megcsúszott és hatalmas erővel csapódott a szemből szabályosan érkező kocsinak. Sokkoló felvétel került elő a balesetről.

Sokkoló felvétel került elő a szombathelyi balesetről
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Sokkoló felvételen a frontális ütközés

A videón látni a tragédia pillanatait, amit egy arra járó autó kamerája rögzített.

A vétlen sofőrt a mentők vitték kórházba.

Később nyilatkozott a Tényeknek és elmondta, hogy a balesetet okozó sofőr gyorsan jött a szembe sávban:

Elkezdtem kanyarodni jobbra, kis ívben, majd amikor az autó nem állt még teljesen egyenesbe (...) akkor már szemközt csattan egy Audi személygépjárművel

 

Az ütközés olyan erejű volt, hogy a vétlen autós 10 métert csúszott hátra.

A vétlen autósnak ugyan nem lett komolyabb baja, a kocsija viszont totálkáros lett. A két másik versenyző pedig elhajtott a helyszínről. A hatóság vizsgálja a körülményeket.

 

