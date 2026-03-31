Egyetlen gírosz miatt tette tönkre az életét a miskolci fiatal

A rendőrök befejezték a nyomozást abban az ügyben, amelyben egy elkövető gíroszt rabolt egy fiatalembertől Miskolcon.

Késsel követelte áldozata gíroszát a miskolci rabló a Kazinczy utcában (Képünk illusztráció) Fotó: MW

Nem sokáig örülhetett a zsákmányolt gírosznak a 29 éves miskolci támadó

Rablás miatt folytatott eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 29 éves helyi férfival szemben. A gyanúsított augusztus 21-én hajnalban Miskolcon, a Kazinczy Ferenc utcában megfenyegetett egy fiatalembert: ha nem adja át a nem sokkal korábban vásárolt gíroszát, akkor megkéseli. A sértett a beígért erőszaktól tartva átadta az ételt.

A bejelentést követően a rendőrök másnap azonosították, majd elfogták a támadót. A nyomozók a férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és a bíróság le is tartóztatta.

A Miskolci Rendőrkapitányság az eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek – közölte a Police.hu.