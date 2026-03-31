Egyetlen gírosz miatt tette tönkre az életét a miskolci fiatal

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 15:50
Lezárult az eljárás a 29 éves miskolci férfi ügyében, aki erőszakkal vette el egy fiatalember gíroszát.
A rendőrök befejezték a nyomozást abban az ügyben, amelyben egy elkövető gíroszt rabolt egy fiatalembertől Miskolcon.

Késsel követelte áldozata gíroszát a miskolci rabló a Kazinczy utcában.
Késsel követelte áldozata gíroszát a miskolci rabló a Kazinczy utcában (Képünk illusztráció) Fotó: MW

Nem sokáig örülhetett a zsákmányolt gírosznak a 29 éves miskolci támadó

Rablás miatt folytatott eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 29 éves helyi férfival szemben. A gyanúsított augusztus 21-én hajnalban Miskolcon, a Kazinczy Ferenc utcában megfenyegetett egy fiatalembert: ha nem adja át a nem sokkal korábban vásárolt gíroszát, akkor megkéseli. A sértett a beígért erőszaktól tartva átadta az ételt.

A bejelentést követően a rendőrök másnap azonosították, majd elfogták a támadót. A nyomozók a férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és a bíróság le is tartóztatta.

A Miskolci Rendőrkapitányság az eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek – közölte a Police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu