Egyetlen gírosz miatt tette tönkre az életét a miskolci fiatal

A rendőrök befejezték a nyomozást abban az ügyben, amelyben egy elkövető gíroszt rabolt egy fiatalembertől Miskolcon.
Rablás miatt folytatott eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 29 éves helyi férfival szemben. A gyanúsított augusztus 21-én hajnalban Miskolcon, a Kazinczy Ferenc utcában megfenyegetett egy fiatalembert: ha nem adja át a nem sokkal korábban vásárolt gíroszát, akkor megkéseli. A sértett a beígért erőszaktól tartva átadta az ételt.
A bejelentést követően a rendőrök másnap azonosították, majd elfogták a támadót. A nyomozók a férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és a bíróság le is tartóztatta.
A Miskolci Rendőrkapitányság az eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek – közölte a Police.hu.
