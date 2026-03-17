Húszezer forintért rabolta ki az idős asszonyt egy férfi Miskolcon

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen minősített rablás bűntette miatt, aki - a vád szerint - a csökkent látó időskorú asszonyt műanyag késélvédővel fenyegetve kirabolta – közölte Magyarország Ügyészsége.
A vádirat szerint a férfi 2025. október végén követte el a bűncselekményt, miszerint a lakhelyén lévő lépcsőházban felhúzta arcára pólóját és az ajtó kémlelő nyílására tette a kezét, a másik kezében egy műanyag késélvédő tokot tartott, majd bekopogott a szomszédjához, a 72 éves csökkent látó, időskorú sértetthez.
Az asszony kinyitotta az ajtót, mire a vádlott betolta a lakásba. A férfi a nagyszobáig vitte, ahol az idős asszony beleesett a fotelbe, a vádlott pedig felszólította, hogy adjon neki húszezer forintot. A sértett a késélvédőt valódi késnek gondolta, továbbá félt, hogy a vádlott bántani fogja, ezért egy húszezer forintos címletű bankjegyet átadott. A férfi még további tízezer forintot követelt, erre a sértett már azt mondta, hogy nincs több pénze, ezért a vádlott elhagyta a lakást.
Az ügyészség a büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.
