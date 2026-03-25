Balhézott a bíróságon az Eszter brutális megölésével vádolt Mohamed - kisfia szeme láttára végzett a nővel

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 15:58
Kisebb felfordulással kezdődött a gyermeke édesanyja megölésével vádolt marokkói férfi tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken. A zuglói feleséggyilkos már a folyosón összetűzésbe került az őt kísérő bv-alkalmazottakkal és bántalmazónak nevezte őket.

Mint arról a Bors is beszámolt, a vád szerint 2021. április 24-én Eszter és a gyermeke a családsegítő központ közelében, az anya által vezetett autóban várt Mohamedre, akinek a bíróság rendelkezése szerint csupán arra volt lehetősége, hogy a kisfiúval minden második szombaton találkozzon az intézmény erre a célra kijelölt szobájában. A férfi meg is érkezett a kapcsolattartásra, a gépjárműhöz futott, majd kinyitotta a jobb oldali első ajtót, beszállt és halálra késelte a válófélben levő házastársát. A feltételezett feleséggyilkos március 25-én bíróság elé állt.

A feleséggyilkos a börtönőrökre panaszkodik

A. Mohamedet két bv-dolgozó kísérte a Fővárosi Törvényszék folyosóján. Mikor megálltak, azt követelte, hogy lazítsák meg a bilincsét, mert fáj a csuklója. Mikor ezt nem tették meg, a jelenlevő munkatársaink felé felmutatta a kezét, mondván angolul, hogy az jól láthatóan bedagadt.

- Ez fizikai bántalmazás – váltott magyar nyelvre, miközben kísérői hevesen rázták a fejüket.

A marokkói férfi a teremben már angol tolmács segítségével kommunikált.

- A bíróságnak kötelessége tudnia arról, ami velem történt! - mondta a tárgyalás elején, mire Papp Eszter bírónő felhívta a figyelmét, hogy az nem tartozik a tárgyalt gyilkossági ügyhöz.

- Foglaljon helyet! - szólította fel a vádlottat, ám Mohamed ennek nem tett eleget. A bírónő figyelmeztette, hogy amennyiben nem engedelmeskedik, kivezetteti a teremből. Ekkor már az egyik bv-őr is felszólította magyarul, hogy üljön le, és hozzátette: tisztában van vele, hogy a vádlott érti, mit mondanak neki. Ekkor már az arab férfi eleget tett a felszólításnak, de tovább sorolta panaszait. Többek között azt is megjegyezte, hogy a bv-intézményben többször is magyar nyelvű előállítási jegyzőkönyvet próbáltak vele aláíratni, holott csak az angolra fordított dokumentumokat érti teljes egészében.

A férfi kitért rá, hogy szeretne a médiának interjút adni, de ezt nem engedélyezik neki. A bírónő ismertette, hogy a Fővárosi Ítélőtábla 2026. március 4-én helybenhagyta a bíróság végzését, melyben megtagadták a vádlottól a nyilatkozattétel lehetőségét.

A feltételezett feleséggyilkos ezért nem nyilatkozhat

A tárgyaláson elhangzott, hogy a BVOP azért nem támogatta, hogy Mohamed a sajtónak nyilatkozzon, mert az az intézményre nézve többletmunkát jelent.

- A nyilatkozattétel engedélyezése előtt azért kell kikérni a büntetés-végrehajtás álláspontját, mert a biztonsági szempontokat is mérlegelni kell. Előfordulhat, hogy a fogvatartottak között van olyan, aki nem tudja, hogy önt mivel vádolja az ügyészség, de a szereplés után fizikai atrocitás éri önt. Ez a kockázat plusz biztonsági intézkedést igényelne – magyarázta Papp Eszter bíró a vádlottnak.

A férfi hangsúlyozta, hogy a túl szoros bilincstől fájnak a csuklói, mire a bíró kijelentette, hogy a korábbi, folyosón és az utcán történt incidensek miatt a börtön vezetősége nem engedi az enyhítést.

Kovács B. Anna ügyvéd a tárgyalás után a Borsnak elmondta, hogy jelenleg várják az igazságügyi orvosi vizsgálat szakértői kiegészítését. Tétje lehet annak, hogy a radiológiai elemzés kimutat-e valamilyen elváltozást a vádlott agyában.

 

