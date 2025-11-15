Feleséggyilkosság Zuglóban: a nő barátai ezt nem gondolták volna a marokkói férfiról

Mint arról a Bors is beszámolt, a feleséggyilkossággal vádolt, marokkói származású Mohamed és Eszter házassága megromlott. A pár közös kisfiával a bírósági döntés értelmében az apa csak kéthetente tarthatott kapcsolatot a zuglói családsegítő erre a célra kialakított helyiségében. Az anya 2021. április 24-én éppen egy ilyen alkalomra vitte a gyermeket. A vád szerint a férfi ekkor bepattant a nő autójának anyósülésére, mit sem törődve azzal, hogy az egészet a kisfiú is látja, egy késsel valósággal kivégezte nőt.

A tanú nem gondolta a feleséggyilkosról, hogy ilyen szörnyűségre képes. Fotó: GR

Másként ismerték a feleséggyilkost

A Fővárosi Törvényszék 2025. november 14-én, pénteken tanúk kihallgatásával folytatta az ügy tárgyalását. Meghallgatták Eszter gyermekkori barátjának feleségét is, aki a gyilkosság idején alig tudta elhinni, hogy Mohamed képes volt bestiális kegyetlenséggel végezni a feleségével.

"Néhány alkalommal találkoztam a vádlottal. Egyértelműen megállapíthattam, hogy egy rendkívül művelt, intelligens és mindig nagyon udvarias férfi" – mondta az egyébként jogászként és közgazdászként dolgozó nő.

A tanú még a házaspár esküvőjén is jelen volt. Soha, semmilyen jelét nem tapasztalta annak, hogy valami ne lenne rendben a felek között.

Ez az én megítélésem szerint egy boldog lakodalom volt

– jelentette ki a tanú.

Ezek után a vádlott is kérdezhetett az ismerősétől:

- Tapasztaltad egyszer is, hogy agresszív vagyok a feleségemmel?

A nő a kérdésre határozott nemmel válaszolt.

Így fogták el a marokkói férfit. Fotó: MTI

A következő tanú a kihallgatása elején kijelentette, hogy életében nem találkozott Mohameddel.

Igazából a sírás kerülget, mert nem is értem, hogy mit keresek egyáltalán ebben az ügyben. 2021 júliusában megvásároltam egy lakást az elhunyt nő édesanyjától, miután az ingatlan hirdetését az interneten találtam. Az adásvételi szerződés aláírásakor B. Tamásné elmondta nekem, hogy a lakást azért adja el, mert megölték a lányát.

A vádlott, megjegyezte, hogy ő sem ismeri Petrát, és ugyan valóban ő kérte egy újabb tanú beidézését, de egy másik Petrára gondolt. Papp Eszter bíró kijelentette, hogy az éppen kihallgatott nő neve a nyomozás során még fel sem merült, de a terheltnek a bírósági szakaszban is van lehetősége indítványozni újabb személyek meghallgatását. Mohamed éppen ezzel élt, a bíróság pedig helyt adott ennek.