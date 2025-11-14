Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Súlyos agyi sérülése lehet, így ölhetett a zuglói feleséggyilkos marokkói

vizsgálat
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 20:20
feleséggyilkosságmarokkóiA Mohamed
Agysorvadásra hivatkozva kérte, az orvosszakértői vélemény kiegészítését, a magyar hitvese brutális lemészárlásával vádolt marokkói férfi. A feleséggyilkos azt szeretné bebizonyítani, ha ő is követte el a bűncselekményt, nem volt beszámítható állapotban. Mindehhez hozzátette: ártatlannak vallja magát.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Újabb igazságügyi szakértő bevonását indítványozta a magyar felesége, Eszter megkéselésével vádolt marokkói férfi ügyvédje. A bíróság ennek helyt adott, ami azt jelenti, hogy a már évek óta meglevő iratot radiológus szakvéleményével ki kell egészíteni. Történt ugyanis, hogy A. Mohamedet gerincproblémák miatt koponya- és gerincoszlop MRI-vizsgálatnak vetették alá, így fény derült rá, hogy agysorvadásban szenved. Ez mentheti meg a feltételezett feleséggyilkost?

feleséggyilkos
A feleséggyilkossággal vádolt marokkói mindent tagad  Fotó: GR

Az eredeti szakértői vélemény egyébként a november 11-i tárgyaláson vita tárgyát képezte, ugyanis a vádlott szerint az ártatlanságát támasztja alá, az ügyész szerint pedig a bűnösségét. 

- Ha már a nyomozás során rendelkezésünkre álló genetikai szakértői vélemény az ártatlanságot igazolta volna, nem emeltünk volna vádat – hangsúlyozta az ügyész, mikor Mohamed felszólította a vád módosítására. A marokkói férfi tagadja, hogy a gyilkosság helyszínén lefoglalt bűnjelek hozzá köthetők. Mint arról a Bors is beszámolt, a férfit az ügyészség szerint éppen a 2,5 éves kisfiával való kapcsolattartásra érkezett Zuglóba, amikor bepattant a felesége autója anyósülésére, és mit sem törődve azzal, hogy a gyermek a hátsó ülésen ül, kioltotta Eszter életét.

Papp Eszter bírónő a vádlott értésére adta, hogy amennyiben olyan új bizonyíték adódik már a bírósági szakaszban, ami az ügyészség értékelése szerint is bizonyítja a férfi ártatlanságát, az ügyészség akár ejtheti is a vádat.

Az angol nyelven, tolmács segítségével kommunikáló vádlott a tárgyalás alatt többször megemelte a hangját. Mikor a bíró rászólt, közölte, hogy nem kiabál, ezt a félreértést a kulturális különbségek eredményezik, és kijelentette, hogy ez a normál beszédhangja. Papp Esztert többször is madámnak szólította. 

A vádlott egy alkalommal munkatársunkhoz fordult a tárgyaláson:

- Mr. Média, most figyeljen! – mondta, amikor a bírónő az ő indítványára felolvasta a vádlott testvérének, a legutóbbi tárgyaláson tett nyilatkozatát.

- Sosem láttam, hogy a fivérem agresszívan viselkedett volna a családjával. Tudom, hogy liberális gondolkodású, aki hisz a feminizmusban, illetve a férfiak és a nők közötti egyenlőségben - jelentette ki a szintén Magyarországon élő testvér.

Mohamed vastag aktával érkezett a tárgyalásra  Fotó: GR

A feleséggyilkossággal vádolt férfi nem mutat érzelmeket

A feltételezett feleséggyilkos pszichológiai vizsgálatát végző szakértő egyébként korábban megállapította, hogy A. Mohamed szellemileg kifejezetten magasan kvalifikált, viszont érzelmei szinte nincsenek.

Kovács B. Anna, Mohamed ügyvédje a Bors kérdésére elmondta, hogy a szóban forgó, radiológia szakvélemény bizonyíthatja, hogy a vádlott a bűncselekmény időpontjában nem volt beszámítható állapotban. A vádlott védője hozzátette, hogy a bíróság a rendelkezésükre bocsátotta azt a pendrive-ot, amely tartalmazza a bűncselekmény helyszínén működő közterületi kamerák felvételeit.

- Tény, hogy az emberölés megtörtént, de kérdéses, hogy az ügyészség mennyire tudja bebizonyítani a vádlott bűnösségét. Mohamed azt állítja, hogy a valaki más a valódi gyilkos, de erre vonatkozóan egyelőre nincsenek tényszerű adataink – fejezte be a jogász.

 

