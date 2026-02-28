Szakítása után tűnt el rejtélyesen Valentin-napon, döbbenetes helyen találták meg a férfit

A 36 éves Andrew Giddens szakítása utáni első Valentin-napon rejtélyes körülmények között eltűnt, és csaknem az életéért küzdött, mire a hatóságok rátaláltak.

Rejtélyes eltűnés után vállig érő sárban találtak egy férfira

Illusztráció: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Hatóságokat is sokkolta a rejtélyes eltűnés

Giddenst az édesapja jelentette eltűntnek, miután napokig nem adott életjelet magáról. A férfit végül a floridai Vulcan homokgyár egyik bányagödrében találták meg.

Az apa elmondása szerint utoljára Valentin-napon beszéltek. Giddens mély depresszióba került, miután véget ért a kapcsolata, és nem sokkal a telefonbeszélgetés után nyoma veszett.

A New York Post beszámolója szerint egy rendőr, aki 2023-ban egy korábbi birtokháborítási ügy során már találkozott Giddensszel ugyanazon a telephelyen, szombaton felismerte a férfi elhagyatott járművét a területen. Ez indította el a széles körű keresést.

A hatóságok két napon át kutattak, míg végül az üzem alkalmazottainak segítségével rátaláltak a férfira, aki vállig érő sárban rekedt. Csodával határos módon még eszméleténél volt, és tudott kommunikálni, az alkalmazottak azonban nem tudták kiszabadítani.

A helyszínre riasztott tűzoltók csaknem két órán keresztül dolgoztak a mentésen. Először kötelekkel próbálták kihúzni, majd létrák és más eszközök segítségével, fokozatosan ásták ki, hogy biztonságban emelhessék ki a sár fogságából.

Ez a mentés a kölcsönös segítség és az elkötelezettség erejét mutatja. Hálásak vagyunk minden résztvevő bátorságáért és professzionalizmusáért

- közölte a Palatka Tűzoltóság.

Giddenst kritikus állapotban szállították kórházba, miután napokig élelem és víz nélkül volt a floridai bányagödörben. Mentális egészségi állapotára tekintettel birtokháborítás miatt nem emelnek vádat ellene.

Továbbra sem teljesen világos, miért ment be a területre, és pontosan hogyan került a sárba.