Merre lehet? Két kisgyermek várja haza az eltűnt Józsefet

monori rendőrkapitányság
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 09:50
eltűnteltűnt férficsaládapa
A férfi március 13-án távozott ismeretlen helyre. Az eltűnt Józsefet azóta is nagy erőkkel keresik.
Maglódi otthonából távozott ismeretlen helyre autóval - egy ezüst Toyota Corolla Verso személygépkocsival -, március 13-án, éjjel 2 óra-kor N. József Dávid. Az eltűnt férfit azóta is nagy erőkkel keresik.

rendőrség
Eltűnt családapát keres a rendőrség / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Két gyermeke várja haza az eltűnt férfit

Utoljára az autót a nagykőrösi úton látták éjjel 3:30 körül, a telefon utolsó helyzete  az V. kerület Aranykéz utcában jelzett

- olvasható az Eltűnt Személyek Keresése Facebook-oldalon, ahol azt is elárulták, József az eltűnésekor fekete baseball sapkát, sötétkék kabátot és farmert viselt. 

Felesége és két kisgyermek várja haza

- emelték ki.

Az eltűnt férfi fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

Kérik, ha valaki látta az eltűnt családapát, esetleg tud az autó hollétéről, azonnal hívja a rendőrséget, a 112-es segélyhívót, vagy értesítse a családot. Bejelentés tehető a Telefontanú ingyenesen hívható zöld számán is: 06-80-555-111.

A férfi eltűnése ügyében az eljárást a Monori Rendőrkapitányság folytatja – olvasható a police.hu portálon.

 


 

 

