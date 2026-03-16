Merre lehet? Két kisgyermek várja haza az eltűnt Józsefet

Maglódi otthonából távozott ismeretlen helyre autóval - egy ezüst Toyota Corolla Verso személygépkocsival -, március 13-án, éjjel 2 óra-kor N. József Dávid. Az eltűnt férfit azóta is nagy erőkkel keresik.

Két gyermeke várja haza az eltűnt férfit

Utoljára az autót a nagykőrösi úton látták éjjel 3:30 körül, a telefon utolsó helyzete az V. kerület Aranykéz utcában jelzett

- olvasható az Eltűnt Személyek Keresése Facebook-oldalon, ahol azt is elárulták, József az eltűnésekor fekete baseball sapkát, sötétkék kabátot és farmert viselt.

Felesége és két kisgyermek várja haza

- emelték ki.

Kérik, ha valaki látta az eltűnt családapát, esetleg tud az autó hollétéről, azonnal hívja a rendőrséget, a 112-es segélyhívót, vagy értesítse a családot. Bejelentés tehető a Telefontanú ingyenesen hívható zöld számán is: 06-80-555-111.

A férfi eltűnése ügyében az eljárást a Monori Rendőrkapitányság folytatja – olvasható a police.hu portálon.



