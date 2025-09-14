Ecsegi gyilkosság: teljes nyugalomban nézte végig a helyszínelést Csaba, miután leszúrta a húgát

Rezzenéstelen arccal, nyugodtan beszélgetett a rendőrökkel az a 40 éves férfi, aki szeptember 13-án délután a gyanú szerint megkéselte a saját testvérét a Nógrád vármegyei Ecsengen. Cs. Csaba tette után saját maga hívta a rendőrséget, hogy elterelje a gyanút. Információink szerint Nikolettet több késszúrással végezte ki, ráadásul mindezt a nő 7 éves kislánya, Fannika szeme láttára. A helyieket sokkolta az ecsegi gyilkosság.

Ecsegi gyilkosság: Fannika láthatta, ahogy meghal az édesanyja

Rendőrségi matrica, elhajított helyszínelői kezeslábas és mécses, ezek jelölik Ecsegen, hogy nemrég borzalmas tragédia történt a Petőfi úton egy családi házban. A 40 éves Cs. Nikolett élt itt 7 éves kislányával Fannikával és a nő testvérével, az építőiparban dolgozó Csabával. A helyiek szerint a két testvér között állandó volt a feszültség, ami most tragédiába torkollott.

Állandóan veszekedtek, sőt Csaba többször agyba-főbe is verte Nikit

– kezdte lapunknak az egyik szomszéd, Baranyi Andrásné. "A kislány még csak most kezdte az első osztályt, nagyon várta, erről sokat beszélt. Annyit tudunk csak, hogy elmérgesedett a vita és Csabi kést rántott és megszurkálta a húgát. Állítólag utána el is ment valahová és a kislány telefonált érte, hogy baj van, jöjjön haza, mert az anyja nem mozog."

A szomszéd szerint Csaba többször is bántota Nikolettet Fotó: bors

A helyiek szerint a férfi ekkor telefonált a rendőrségnek, hogy bejelentse valaki megölte Nikit.

Én közvetlenül mellettük lakom, nagyon jóban vagyok velük. Sokszor átjártam segíteni is hozzájuk

– kezdte lapunknak János.

Rendőrségi matricával van leragasztva a gyilkosság helyszíne Fotó: bors

"Én konkrétan nem hallottam semmit, se kiabálást sem dulakodást. Ha hallottam volna, azonnal átmegyek segíteni. Azt vettem már csak észre, hogy rengeteg rendőr jelent meg a ház előtt. Kimentem és kérdeztem, hogy mi történt. Nyomkereső kutyát is vittek be a házba, ekkor már biztos voltam benne, hogy óriási a baj. Láttam Csabit is, éppen beszélgetett az egyik rendőrrel. Semmi különös nem volt rajta, higgadt volt. Álldogált és nézelődött. Később derült csak ki, hogy megölte a húgát."

A helyszínelők órákig dolgoztak, majd a kezeslábast az árokba hajították Fotó: bors

Végül a kis Fannikát is elvitték a helyszínről.

Én úgy tudom, hogy a gyerek végig nézte az anyja halálát

– meséli tovább a férfi. "A nagymamája Németországban él, gondolom hozzá fog kerülni majd. Jó lenne tudni, aggódom érte" – zárta szavait.