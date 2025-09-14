Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Brutális gyilkosság egy nógrádi faluban: megölte a saját húgát, majd tárcsázta a zsarukat

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 09:05
A rendőrség megkezdte a nyomozást az ügyben. Megrázó részletek az ecsegi gyilkosságról.

Megdöbbentő gyilkosság rázta meg Ecseget szeptember 13-án délután. Egy férfi értesítette a rendőrséget, hogy saját testvérét holtan találta közös otthonukban. Az ügy azonban hátborzongató fordulatot vett. 

Emberölés miatt nyomoz a rendőrség Ecsegen
Fotó: Police.hu

Mi történt Ecsegen valójában?

A helyszínre kiérkező nyomozók gyorsan kiderítették: a 40 éves nő halálát idegenkezűség okozta. A legnagyobb döbbenetre a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható személy nem más volt, mint maga a bejelentő, a nő 43 éves testvére. A férfit a rendőrök a helyszínen elfogták, majd gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették. 

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A hatóságok szakértők bevonásával folytatják a vizsgálatot, hogy minden részletre fény derüljön. 

A nyugodt települést sokkolta a szörnyű tragédia, hiszen a családon belüli dráma ekkora brutalitással ritkán fordul elő. A hatóság a hátborzongató ügy minden részletét igyekszik feltárni, írja a Police.hu.

 

