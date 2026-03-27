Mentők siettek a helyszínre: baleset történt az M6-oson

Az M6-os autópálya Pécs felé vezető szakaszán történt baleset.
Két személygépkocsi ütközött össze Paks közelében, az M6-os autópálya 106-os kilométerénél. A helyszínre a paksi hivatásos tűzoltók vonultak ki – a műszaki mentési munkálatokat megkezdték.
Jelenleg a mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik - írja a Katasztrófavédelem.
