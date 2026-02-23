HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Megrázó videó: összeverték a buszsofőrt Miskolcon, azóta retteg a támadó családjától

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 06:25
Drámai felvételek! Brutális támadás áldozata lett egy buszsofőr Miskolcon.

Vérfagyasztó támadás történt Miskolcon: egy utas nem csak rárontott egy busz sofőrjére, de kiverte a fogait, betörte az orrát, majd meg is rugdosta az ekkor már földre került férfit.

Megrázó esetről számolt be a Tények: egy férfi nekirontott egy busz sofőrjének, csak mert az az elsőajtós felszállásnál nem akarta neki kinyitni a hátsó ajtót. Az esetet biztonsági kamerák is rögzítették. Ezen tisztán látszik, hogy az utas többször előre megy, majd visszasétál a középső ajtóhoz. Amikor végül a sofőr leszállt, hogy beszéljen vele, kitört a balhé. Az áldozat hiába védekezett, támadója gyakorlatilag teljes erővel rontott neki, főleg az arcát, a fejét célozva. Még akkor is rugdosta a buszsofőrt, amikor az már a földön volt. 

"Semmilyen okot nem adtam arra a vádlottnak, hogy így elbánjon velem" - jelentette ki a sofőr a tárgyaláson a három évvel ezelőtti támadás kapcsán, hozzátéve: évek óta retteg a támadója családjától.

A támadó a tárgyalás során azzal védekezett: nem ő ütött először. Végül 2 év 10 hónap szabadságvesztésre ítélték első fokon, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és súlyos testi sértés miatt. A fellebbezést követően másodfokon a törvényszék most enyhített a büntetésen: 2 évet kell csupán a rácsok mögött eltöltenie.

Videón a brutális miskolci támadás

