Nyögésektől volt hangos a környék: a strandon esett egymásnak a szexőrült párocska

Letartóztattak egy turistát és egy helyi nőt, miután egy népszerű strandon szemtanúk lefilmezték, amint a páros szexel egy parthoz közeli lebegő stégen.
A rendőrség azután tartóztatta le a párocskát Pattayán, hogy a dán férfit és a thai nőt azzal vádolták, hogy december 20-án "nyilvános helyen szeméremsértő cselekményeket követtek el" a Jomtien Beachen.
A pár strandolás közben esett egymásnak. Pancsolás közben egyszerűen nem bírták levenni egymásról a kezüket, ezért felmásztak a stégre és végképp megszabadultak minden gátlásuktól. A nő hangos nyögései betöltötték a környéket, sokan ezért jöttek rá, hogy valami történik a stégen.
Ahogy az manapság már lenni szokott, mind nagyobb tömeg gyűlt a partra és mindenki telefonnal filmezte az anyaszült meztelenül a testiség oltárán áldozó párocskát. Hogy végül ki hívta a rendőrséget, azt nem lehet tudni. Amikor a rend őrei megérkeztek, a meztelen párt kikísérték a partra, hogy vegyenek fel valamilyen ruhát.
A nő irult és pirult, azt mondta, először van Pattayán és soha nem csinált még ilyet, ő csak úszkálni akart a vízben.
A pattayai rendőrség bírálta az ilyen jellegű incidenseket, és kijelentette, hogy azok súlyosan károsítják a város hírnevét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.