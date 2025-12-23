Nyögésektől volt hangos a környék: a strandon esett egymásnak a szexőrült párocska

Letartóztattak egy turistát és egy helyi nőt, miután egy népszerű strandon szemtanúk lefilmezték, amint a páros szexel egy parthoz közeli lebegő stégen.

A rendőrség azután tartóztatta le a párocskát Pattayán, hogy a dán férfit és a thai nőt azzal vádolták, hogy december 20-án "nyilvános helyen szeméremsértő cselekményeket követtek el" a Jomtien Beachen.

A pár strandolás közben esett egymásnak. Pancsolás közben egyszerűen nem bírták levenni egymásról a kezüket, ezért felmásztak a stégre és végképp megszabadultak minden gátlásuktól. A nő hangos nyögései betöltötték a környéket, sokan ezért jöttek rá, hogy valami történik a stégen.

Ahogy az manapság már lenni szokott, mind nagyobb tömeg gyűlt a partra és mindenki telefonnal filmezte az anyaszült meztelenül a testiség oltárán áldozó párocskát. Hogy végül ki hívta a rendőrséget, azt nem lehet tudni. Amikor a rend őrei megérkeztek, a meztelen párt kikísérték a partra, hogy vegyenek fel valamilyen ruhát.

A nő irult és pirult, azt mondta, először van Pattayán és soha nem csinált még ilyet, ő csak úszkálni akart a vízben.

A pattayai rendőrség bírálta az ilyen jellegű incidenseket, és kijelentette, hogy azok súlyosan károsítják a város hírnevét.