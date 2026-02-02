„A gyilkos szemébe akarunk nézni” – ezt gondolják Till Tamás szülei a férfiról, aki elvette tőlük a gyermeküket

Mint arról a Bors beszámolt, vádat emelt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség Till Tamás feltételezett gyilkosa ellen. A 10 éves kisfiú 2000 gyermeknapján ment el otthonról. A szülei 24 éven keresztül reménykedtek benne, hogy egy nap becsenget hozzájuk, ám 2024 nyarán rendőrök keresték meg őket, hogy DNS-mintát vegyenek tőlük. Néhány héttel később egyértelműen kimutatták a megegyezést egy bajai tanya melléképületének betonja alatt talált emberi maradványokéval.

Till Tamás szüleit összetörte gyermekük elvesztése Fotó: Bors

Így bukott le Till Tamás gyilkosa

A kisfiú csontjai talán sosem kerültek volna elő, ha a 2000-ben csupán 16 éves F. János nem kíván vádalkut elérni egy ismerőse számára, és ezért nem jelentkezik a rendőrségen azzal, hogy tudja, hol pihen az eltűntként nyilvántartott gyermek teste. Az intézetben nevelkedett F. akkor még azt állította, hogy Tamáskával a tanya akkori tulajdonosa végzett, majd őt, és az egyik társát bízta meg a holttest eltüntetésével. Erről az egyenruhások már sem az idős esztergályosmestert, sem János gyerekkori barátját sem tudták megkérdezni, mert a tragédia óta mindketten öngyilkosok lettek. A nyomozóknak azonban feltűnt, hogy F. annak ellenére túlságosan is pontosan meg tudta mutatni, hol rejtették el a kisfiú maradványait, hogy az állítása szerint ő maga végül nem vállalta a feladatot. A férfi megtört, és bevallotta a gyilkosságot, igaz, abban a hitben, hogy a bűncselekmény már elévült. Ezt a rendőrök is így gondolták, ezért a beismerő vallomás után szabadon engedték, ám az ügyészség közölte, hogy az emberölés minősített eseteire az elévülés nem vonatkozik.

F.-t a bíróság letartóztatta, most pedig az ügyészség vádat is emelt ellene, így indítványozta, hogy a férfit ítéljék 15 év fegyházbüntetésre. Ezt a tételt a gyászoló szülők kevésnek tartják, igaz, többet nem szabhatnak ki, mivel a terhelt az elkövetés idején még fiatalkorú volt.

Még nem tudjuk, hogy alakul az életünk és az egészségi állapotunk, de mindenképpen szeretnénk részt venni a tárgyaláson, hogy a gyilkos szemébe nézhessünk! A tettest nem tartjuk embernek, és úgy gondoljuk, csakis az lenne a megfelelő büntetés, ha sosem engednék ki a rácsok mögül. Egy ilyen személy egyszerűen nem való a normális emberek közé

– mondta a Borsnak Till Mátyás, a gyászoló édesapa.