Most jött: négyes karambol az M2-esen, lezárták a Budapest felé vezető útszakaszt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 07:05
Három személyautó és egy furgon ütközött.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy egy furgon és három személyautó ütközött össze az M2-es autóút 24-es kilométerszelvényénél, Dunakeszi térségében, a Budapest felé vezető irányban. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a forgalmi akadályt okozó járműveket. Mint kiderült, a baleset miatt lezárták az érintett útszakaszt.

 

