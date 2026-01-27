Most jött: négyes karambol az M2-esen, lezárták a Budapest felé vezető útszakaszt

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy egy furgon és három személyautó ütközött össze az M2-es autóút 24-es kilométerszelvényénél, Dunakeszi térségében, a Budapest felé vezető irányban. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a forgalmi akadályt okozó járműveket. Mint kiderült, a baleset miatt lezárták az érintett útszakaszt.