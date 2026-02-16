Balhé a buszon: Ittas állapotban őrjöngött a férfi, csak rendőri segítséggel tudott megnyugodni

Egy 25 éves, hajdúböszörményi férfi már a buszmegállóban ittas állapotban zavarta a várakozókat február 14-én, majd amikor megérkezett a busz, nem várta ki a sorát, hanem előretolakodott és jegyet követelt.

Egy erősen ittas állapotban lévő fiatal férfi zavarta a buszmegállóban várakozókat, majd a buszra sem engedték fel - ezért őrjöngeni kezdett / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

Az ittas állapotban lévő férfi meg akarta ütni a buszsofőrt

A buszsofőr azonnal felismerte a helyzet súlyosságát, ezért nem engedte fel az utasok biztonsága érdekében a 25 éves hangoskodó férfit, aki válaszul teljesen kikelt magából, szidalmazni kezdett és őrjöngeni, sőt a többször meglökte a buszsofőrt és nem sokon múlt, hogy megüsse a járművezetőt.

A kiérkező rendőrök hatására sikerült a férfinak megnyugodnia, akit végül az igazoltatás után bilinccsel a csuklóján állították elő a kapitányságra, A fiatal férfi ellen eljárás indult közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt - írja a police.hu.