PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 11:05
késelésveszekedés
Majdnem végzetes tragédia lett a vége egy veszekedésnek. A két testvér egy telefontöltőn kapott össze.

Telefontöltő miatt alakult ki heves veszekedés egy női testvárpár között. Egyikük annyira elmérgesedett, hogy mellkason akarta szúrni a húgát.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Telefontöltő miatt késelte meg húgát egy nő Budapesten

Telefontöltő miatt késelte meg húgát egy nő Budapesten a IX. Kerületben. A testvérek még tavaly kaptak össze, egymás haját tépték, verték egymást. Az áldozat megpróbált kiszabadulni a testvére kezei közül, így egy bögrével fejbe vágta. Nővére ekkor fenyegetni kezdte, hogy mellkason fogja szúrni, de csak a kezét találta el. A késsel támadó nő mindent tagad, vádat emelnek ellene

A nővel szemben a Fővárosi Főügyészség emberölés bűntettének kísérlete miatt nyújtotta be vádiratát. Kollégáim indítványozták, hogy a bíróság végrehajtható ítélethirdetésre ítélje a testvérére támadó nőt, és állapítsa meg, hogy ebből a büntetésből nem bocsájtható feltételes szabadságra 

- mondta Rab Ferenc a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője a Tények riporterének

 

