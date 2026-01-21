"Felhívtak, hogy meghalt a fiam. Azt hittem, csak viccelnek, de a valóság földhöz vágott"

„Szeretlek, anya” – ezek voltak Mikey Roynon búcsúszavai, miközben telefonon elköszönt az édesanyjától, mielőtt szombat este tinédzser barátaival egy házibuliba indult volna a somerseti Bathba.

Egy zombikéssel ölték meg a tinit - Fotó: 123RF

Egy tipikus júniusi nyári este volt, de Mikey anyukája, Hayley, emlékszik rá, hogy munkaügyi rendezvénye volt Birminghamben, ezért hagyott neki némi készpénzt, és biztosította, hogy hamarosan találkoznak. A díjátadó ünnepség után azonban Hayley visszakapcsolta a mobilját, és ekkor szembesült minden szülő legnagyobb félelmével.

„Bekapcsoltam a telefonomat, és több mint 30 nem fogadott hívásom volt Mikey telefonjáról és a barátaitól” – meséli. „Azonnal tudtam, hogy valami baj van, ezért felhívtam, és az egyik barátja vette fel.”

„Azt mondta, hogy »Mikey-t leszúrták és meghalt«. És emlékszem, hogy azt gondoltam: »Ő nem lehet«. Dühbe gurultam és azt mondtam: »Miért mondod ezt? Miért tennéd egyáltalán ezt?«, és letettem a telefont.”

Röviddel ezután megérkezve a bath-i házhoz, ahol a halálos késelés történt, Hayley még mindig nem tudta elfogadni, hogy tinédzser fiát megölték.

„Azt hittem, még él” – emlékszik vissza. „Megálltunk, és ott állt egy helyszínelő sátor. Mindenhol sárga szalag volt. Esett az eső és hideg volt. És csak arra emlékszem, hogy a rendőr odajött és azt mondta: »Ma este itt valakit megkéseltek és megöltek, úgy gondoljuk, hogy a fiad, Mikey az.«”

2023. június 10-én az Avon és Somerset rendőrség egy bath-i házibulin történt késelésről szóló bejelentésekre reagált. Egy csoport tinédzser között erőszakos szóváltás tört ki, amelynek következtében a 16 éves bristoli Mikey Roynont egy "zombikéssel" nyakon szúrták.

Mikey egy közkedvelt fiatalember volt, aki szenvedélyesen szerette a zenét. Mindössze 5 évesen fellépett általános iskolája tehetségkutatójában, mielőtt saját rap dalszövegeket írt volna, és drill zenét alkotott, amely több mint 250 000 megtekintést ért el online. Bár a drill zene erőszakos tartalma miatt továbbra is vitatott műfaj, Mikey nem volt bandatag, és bűnügyi előélete sem volt.

A zombikés (más néven zombigyilkos kés vagy zombiölő kés ) egy díszes kés, amelyet zombifilmek és tévésorozatok ihlettek . Ezek a kések méretben és formában is változatosak lehetnek, de az Egyesült Királyságban jogilag úgy definiálják őket, hogy vágóéllel, recés éllel és olyan képekkel vagy szavakkal (akár a pengén, akár a nyélen) rendelkeznek, amelyek arra utalnak, hogy erőszakos célokra szolgálnak.

Azonban tisztában volt a Bristolt és környékét sújtó késeléses bűncselekmények egyre növekvő számával. Hayley visszaemlékezett egy nyugtalanító mondatára a fiának: „Azt szokta mondani nekem, hogy meg fogják késelni.”