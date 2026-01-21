Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Ágnes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Felhívtak, hogy meghalt a fiam. Azt hittem, csak viccelnek, de a valóság földhöz vágott"

kés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 14:00
tragédiabuli
Az édesanya először nem akarta elhinni, hogy meghalt a fia. Amikor a helyszínre ért, teljesen összetört.

„Szeretlek, anya” – ezek voltak Mikey Roynon búcsúszavai, miközben telefonon elköszönt az édesanyjától, mielőtt szombat este tinédzser barátaival egy házibuliba indult volna a somerseti Bathba.

Egy zombikéssel ölték meg a tinit
Egy zombikéssel ölték meg a tinit - Fotó: 123RF

Egy tipikus júniusi nyári este volt, de Mikey anyukája, Hayley, emlékszik rá, hogy munkaügyi rendezvénye volt Birminghamben, ezért hagyott neki némi készpénzt, és biztosította, hogy hamarosan találkoznak. A díjátadó ünnepség után azonban Hayley visszakapcsolta a mobilját, és ekkor szembesült minden szülő legnagyobb félelmével.

„Bekapcsoltam a telefonomat, és több mint 30 nem fogadott hívásom volt Mikey telefonjáról és a barátaitól” – meséli. „Azonnal tudtam, hogy valami baj van, ezért felhívtam, és az egyik barátja vette fel.”

„Azt mondta, hogy »Mikey-t leszúrták és meghalt«. És emlékszem, hogy azt gondoltam: »Ő nem lehet«. Dühbe gurultam és azt mondtam: »Miért mondod ezt? Miért tennéd egyáltalán ezt?«, és letettem a telefont.”

Röviddel ezután megérkezve a bath-i házhoz, ahol a halálos késelés történt, Hayley még mindig nem tudta elfogadni, hogy tinédzser fiát megölték. 

„Azt hittem, még él” – emlékszik vissza. „Megálltunk, és ott állt egy helyszínelő sátor. Mindenhol sárga szalag volt. Esett az eső és hideg volt. És csak arra emlékszem, hogy a rendőr odajött és azt mondta: »Ma este itt valakit megkéseltek és megöltek, úgy gondoljuk, hogy a fiad, Mikey az.«”

2023. június 10-én az Avon és Somerset rendőrség egy bath-i házibulin történt késelésről szóló bejelentésekre reagált. Egy csoport tinédzser között erőszakos szóváltás tört ki, amelynek következtében a 16 éves bristoli Mikey Roynont egy "zombikéssel" nyakon szúrták.

Mikey egy közkedvelt fiatalember volt, aki szenvedélyesen szerette a zenét. Mindössze 5 évesen fellépett általános iskolája tehetségkutatójában, mielőtt saját rap dalszövegeket írt volna, és drill zenét alkotott, amely több mint 250 000 megtekintést ért el online. Bár a drill zene erőszakos tartalma miatt továbbra is vitatott műfaj, Mikey nem volt bandatag, és bűnügyi előélete sem volt.

A zombikés (más néven zombigyilkos kés vagy zombiölő kés ) egy díszes kés, amelyet zombifilmek és tévésorozatok ihlettek . Ezek a kések méretben és formában is változatosak lehetnek, de az Egyesült Királyságban jogilag úgy definiálják őket, hogy vágóéllel, recés éllel és olyan képekkel vagy szavakkal (akár a pengén, akár a nyélen) rendelkeznek, amelyek arra utalnak, hogy erőszakos célokra szolgálnak.

Azonban tisztában volt a Bristolt és környékét sújtó késeléses bűncselekmények egyre növekvő számával. Hayley visszaemlékezett egy nyugtalanító mondatára a fiának: „Azt szokta mondani nekem, hogy meg fogják késelni.”

A buli résztvevőivel folytatott kihallgatásokat és a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzését követően az Avon és Somerset rendőrség őrizetbe vette a 16 éves Shane Cunninghamet két társával együtt – mindhárman ártatlannak vallották magukat, és megtagadták a vallomástételt. A bírósági eljárás során az egyik tanú azt állította, hogy Mikey maga is késsel hadonászott, a vádlottak pedig önvédelemből cselekedtek.

A rendőrség azonban azt állítja, hogy egyszerűen rosszkor volt rossz helyen. James Alexander, egy kriminológus, aki több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a fiatalkorú bűnelkövetőkkel való munkában, így magyarázza: „Shane senkinek sem került volna a radarjára, mert nincsenek büntetett előéletei. Tizenöt évvel ezelőtt, ha valaki késelni készült valakit, annak voltak korábbi büntetett előéletei. Most már nincsenek. Ezért egyre nehezebb megjósolni, hogy ki van veszélyben. A mai fiatalok, amikor bulizni mennek, azt hiszik, hogy a többiek kést fognak hordani, ezért ők is visznek egyet. Ez olyan, mintha edzőcipőt vennénk fel, mielőtt elmegyünk. Én arra gondolok, hol vannak a kulcsaim, ők pedig arra, hol van a késük.”

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu