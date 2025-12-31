Nem jutott be a szülőszobára, karácsonyfa alatt szülte meg a gyermekét: "Ez volt a legnagyobb ajándék!"

Egy amerikai, Utah állambeli nő vajúdása megdöbbentő fordulatot vett, amikor egy kórház előcsarnokában, egy karácsonyfa alatt született meg a gyermeke.
A meglepő szülés néhány nappal karácsony előtt történt, amikor Karina Largo és férje sietve az Orem Community Hospitalba indultak, miután a nőnél hirtelen beindult a szülés.
Igen, egy kórteremben szerettem volna szülni... Az ember mindig úgy képzeli el, hogy orvosok és nővérek veszik körül, akik segítenek
- mondta Largo.
Egyszerűen úgy éreztem, hogy nyomnom kell, a férjem pedig azt mondta: "Várj még egy kicsit", én próbáltam, de azt mondtam neki: "Nem tudok, most kell nyomnom."
A házaspár helyi idő szerint hajnali 2:49 körül érkezett meg a kórházba. Jessica Foutz, a szülészet-nőgyógyászat egyik nővére és kollégája akkor figyeltek fel először a párra, amikor valaki megpillantotta őket az ablakon keresztül.
Felnézett, és észrevett valakit belépni az ajtón, és azt mondta: "Azt hiszem, gyorsan hozok nekik egy tolószéket." Ahogy kiszaladt a tolószékért, mi kinéztünk az ablakon, és láttuk, hogy a nő nagyon rosszul érzi magát
- mondta Foutz.
A babák akkor jönnek, amikor akarnak. Az emberek vajúdni kezdenek, és néha ez nagyon-nagyon gyorsan történik
- tette hozzá.
Largo gyermeke nem várt. Mindössze 3 perccel azután, hogy beléptek a kórházba, Jaxson baba megszületett az előcsarnokban.
Csak le akartam feküdni, és itt akartam megszülni a babát, a nővérek pedig nagyon kedvesek voltak... Ez volt a legnagyobb ajándék. Egy egyszerű szülés
- emlékezett vissza az édesanya.
Largo először fel sem fogta, hogy a fa alatt fekszik, csak mikor felnézett, vette észre, hogy fenyőágak vannak fölötte.
Ez határozottan egy nem tervezett ajándék volt, és imádtam
- jelentette ki az újdonsült kismama.
Jaxson csatlakozott idősebb bátyjához és nővéréhez, akik lelkesen kijelentették róla: "Aranyos baba, szóval azt hiszem, megtartjuk." A család még a mára híressé vált karácsonyfát is megkapta ajándékba - írta a People.
