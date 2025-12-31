Nem jutott be a szülőszobára, karácsonyfa alatt szülte meg a gyermekét: "Ez volt a legnagyobb ajándék!"

Egy amerikai, Utah állambeli nő vajúdása megdöbbentő fordulatot vett, amikor egy kórház előcsarnokában, egy karácsonyfa alatt született meg a gyermeke.

Karácsonyfa alatt született meg egy édesanya kisfia Fotó: Unsplash.com

Igazi karácsonyi ajándékként született meg a házaspár kisfia

A meglepő szülés néhány nappal karácsony előtt történt, amikor Karina Largo és férje sietve az Orem Community Hospitalba indultak, miután a nőnél hirtelen beindult a szülés.

Igen, egy kórteremben szerettem volna szülni... Az ember mindig úgy képzeli el, hogy orvosok és nővérek veszik körül, akik segítenek

- mondta Largo.

Egyszerűen úgy éreztem, hogy nyomnom kell, a férjem pedig azt mondta: "Várj még egy kicsit", én próbáltam, de azt mondtam neki: "Nem tudok, most kell nyomnom."

A házaspár helyi idő szerint hajnali 2:49 körül érkezett meg a kórházba. Jessica Foutz, a szülészet-nőgyógyászat egyik nővére és kollégája akkor figyeltek fel először a párra, amikor valaki megpillantotta őket az ablakon keresztül.

Felnézett, és észrevett valakit belépni az ajtón, és azt mondta: "Azt hiszem, gyorsan hozok nekik egy tolószéket." Ahogy kiszaladt a tolószékért, mi kinéztünk az ablakon, és láttuk, hogy a nő nagyon rosszul érzi magát

- mondta Foutz.

A babák akkor jönnek, amikor akarnak. Az emberek vajúdni kezdenek, és néha ez nagyon-nagyon gyorsan történik

- tette hozzá.

Largo gyermeke nem várt. Mindössze 3 perccel azután, hogy beléptek a kórházba, Jaxson baba megszületett az előcsarnokban.

Csak le akartam feküdni, és itt akartam megszülni a babát, a nővérek pedig nagyon kedvesek voltak... Ez volt a legnagyobb ajándék. Egy egyszerű szülés

- emlékezett vissza az édesanya.

Largo először fel sem fogta, hogy a fa alatt fekszik, csak mikor felnézett, vette észre, hogy fenyőágak vannak fölötte.

Ez határozottan egy nem tervezett ajándék volt, és imádtam

- jelentette ki az újdonsült kismama.

Jaxson csatlakozott idősebb bátyjához és nővéréhez, akik lelkesen kijelentették róla: "Aranyos baba, szóval azt hiszem, megtartjuk." A család még a mára híressé vált karácsonyfát is megkapta ajándékba - írta a People.