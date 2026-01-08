Teljes az útzár: vonat és autó ütközött a 84-es főúton

Vonat és autó ütközött egymásnak a 84-es főúton, Lesenceistvánd közelében.

Vonat és autó ütközött a 84-es főúton / Fotó: Zalai hírlap (Képünk illusztráció)

Több egység vonult ki a vonat és autó ütközésének helyszínére

A baleset egy vasúti átjáróban történt, ahol egy, csak a sofőrt szállító autó ütközött a vonattal. A helyszínelés még tart, az autó sofőrjét jelenleg a mentők vizsgálják.

A gépkocsit a műszaki mentést végző tapolcai önkormányzati tűzoltók áramtalanították, és a vonaton utazó tizenöt utasnak is segítettek leszállni.

Az utasok most a mentőautóbuszra várnak, míg a 84-es főút érintett szakaszát a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták - íjra a Katasztrófavédelem.