Teljes az útzár: vonat és autó ütközött a 84-es főúton

vonat
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 11:43
vonatbalesetbaleset
A vonaton több utas is tartózkodott. Az autó sofőrjéhez a mentőket is riasztották.
CJA
A szerző cikkei

Vonat és autó ütközött egymásnak a 84-es főúton, Lesenceistvánd közelében.

Vonat és autó ütközött a 84-es főúton
Vonat és autó ütközött a 84-es főúton / Fotó:  Zalai hírlap (Képünk illusztráció)

Több egység vonult ki a vonat és autó ütközésének helyszínére 

A baleset egy vasúti átjáróban történt, ahol egy, csak a sofőrt szállító autó ütközött a vonattal. A helyszínelés még tart, az autó sofőrjét jelenleg a mentők vizsgálják.

A gépkocsit a műszaki mentést végző tapolcai önkormányzati tűzoltók áramtalanították, és a vonaton utazó tizenöt utasnak is segítettek leszállni.

Az utasok most a mentőautóbuszra várnak, míg a 84-es főút érintett szakaszát a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták - íjra a Katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
